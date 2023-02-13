全台「喜新厭舊」5縣市 苗栗新屋交易占3成居冠

過去幾年，在種種利多因素的帶動下，全台房市一片火熱，眾多建商都在如火如荼地營建新屋，那麼在全台各個縣市中，哪裡民眾對新成屋的接受度更高呢？

東森房屋統計內政部不動產資訊平台資料指出，去年前三季以苗栗縣民眾對新成屋受度最高，屋齡5年以下新成屋住宅買賣799筆，占全縣住宅買賣29.2%、近三成，高居全台之冠。

其次分別是嘉義縣（29.1%）、雲林縣（28.5%）、台南市（18.5%）、桃園市（18.5%）。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，以上五個縣市都是房價基期相對較低的區域，又有重大建設加持，是近年來各大建商必爭之地，新推案絡繹不絕，新成屋交易占比因此較高。

他表示，目前苗栗、嘉義、雲林的新推案開價普遍落在2字頭，中古屋則在1字頭，台南、桃園新成屋開價普遍落在3字頭以上，中古屋則在2字頭上下，以上五個區域的中古屋、新成屋價差相較於其他縣市而言並不算顯著，當地民眾對新成屋的接受度自然較高。

尤其最近幾年在各類科技題材、建設題材、新興重劃區的建設下，以上五縣市吸引大量建商爭先插旗，隨著新推案數量的增加，新成屋交易佔比自然也會相對更高。

東森房屋頭份尚順加盟店店東游淨淳表示，苗栗緊鄰新竹，但是房價比新竹低許多，用在竹北、新竹東區購買中古屋的價格，就能在苗栗買到屋況更好、空間更大的新成屋。