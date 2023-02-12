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央行打炒房滿兩年 成績單出爐！「這貸款金額」竟掛蛋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中央銀行自2020年12月加碼打炒房以來已屆滿兩年，最新統計顯示，去(2022)年12月國銀新承作受限貸款項目裡，包括公司法人購置住宅、豪宅與工業區閒置土地抵押等貸款均遭到銀行緊縮，其中工業區閒置土地抵押貸款更直接掛「蛋」，顯示銀行基於風險控管已不願承作。

央行資料顯示，去年12月，工業區閒置土地抵押借款，銀行撥款金額掛「蛋」，顯示銀行基於風險控管考量，幾乎已全面停辦此項貸款。

在俗稱「豪宅」貸款的高價住宅方面，兩年前，銀行單月撥款金額為59.21億元，貸款成數還高掛在59%，兩年後，銀行單月撥款金額跌至17.14億元，平均貸款成數也大減二成至39%。

央行數據指出，去年12月，公司法人購置住宅貸款撥款金額為6.23億元，平均貸款成數已不到四成、僅39.9%，相較兩年前央行首波房市管制時，當時公司法人房貸的貸款成數超過四成以上已明顯下滑。

近期受到關注的建商購地貸款方面，去年12月，銀行撥款金額為52億元，平均貸款成數為48％，兩年前，購地貸款平均貸款成數約43%，成數下滑約5個百分點。至於餘屋貸款，去年12月銀行撥款金額為6.74億元，貸款成數則是不到四成，僅39%。

央行四波打炒房措施，已逐步反映在銀行緊縮受限貸款項目上，不過，央行在2021年9月推出的第三波房市管制措施裡，針對特定地區第二戶房貸，設有「無寬限期」的限制，即使該項管制措施上路已超過一年，銀行單月撥款金額仍高達138.61億元，與2021年12月的撥款金額138.12億元大致相當。

央行規定的特定地區是指：台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市等都會區。

對於此一管制項目金額居高不下，確實也引起央行的注意，金融圈主管推測，這代表國人對受管制的特定地區第二戶房貸的需求仍十分殷切。

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