經濟選書／淤泥效應 教戰執行力

如果把淤泥效應理解成種種的阻力，讓人無法得到想要的東西，這種概念我們就不會太陌生。很多淤泥效應與花時間等待有關（不論是要等著見面、通話，甚至是在線上等待）；也有很多則是和各種呈報的負擔有關（像是有人會被要求寫周報，說明自己每天做些什麼事）；還有很多淤泥效應則是得應付各種單調枯燥或重複的申請要求，包括要花時間在網路上，才能讓人得到賺錢的機會、取得醫療照護、找工作、申請簽證、申請許可，又或是拯救生命；還有很多則與交通旅程有關（像是需要到某個地方進行面談）。

也有時候，淤泥效應是各種令人費解的行政負擔，像是要提供某些資訊、要找出究竟該聯絡誰、要知道到底該做些什麼事；還有時候，淤泥效應與各式各樣的批准流程有關，不只公部門十分熟悉（像是某份文件或提案得要有十個人都蓋章），私部門也不遑多讓（像是私立大學和醫院就有這種情形）。

就連各種的培訓要求，像是針對醫師、護理師、機師、貨車司機、空服人員的要求，也可以算是淤泥效應的一種，雖然這些要求顯然十分合理。

淤泥效應包括但不限於各種官僚的「繁文縟節」（red tape，這個詞本身的概念就很不清楚）。像是投票要排隊，或是得要某個政府單位面試才能取得執照，雖然稱不上是繁文縟節，但已經算是踏進淤泥。淤泥效應雖然和官僚體制有所重疊，但兩者並不完全相等。

像是美國能源部確實是個官僚體制的機構，卻不能說它就是個淤泥（雖然能源部強加許多淤泥）。

我們可以把淤泥效應看作經濟學上所謂的「交易成本」（transaction cost），但交易成本種類繁多，有些並不屬於淤泥效應。

舉例來說，律師費和仲介費常常算是交易成本的一種，但不能說是淤泥效應之一。伊麗莎白．艾門斯提出「日常瑣事」（admin）的重要概念，雖然這個概念能夠含括淤泥效應，但仍然有許多日常瑣事（例如家務勞動）並非屬於淤泥效應。

話雖如此，「淤泥效應」這個詞其實並沒有一個明確的定義，也的確會留下許多未解的問題，但在我看來，實在不用太過斤斤計較。雖然我們不容易列出所有關於淤泥效應的充分必要條件，但只要放到情境脈絡裡來談，通常就能清楚判斷。為了不把事情搞得太複雜，我們在此先不論各種單純關於錢的考量。

舉例來說，告訴消費者得付錢才能有保險、要參加健保就得先付申請費，或是得付選位費才能挑選班機座位，這些時候消費者大概也不會太高興，但這算不上是面對淤泥效應的問題。至於「禁令」本身，例如「公共場所禁菸」，也不屬於淤泥效應的領域。（摘自《淤泥效應》，天下文化出版）