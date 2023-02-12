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新竹臺大分院長高歌「堅持」 勉同仁邁向醫學中心

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

新竹臺大醫護人員齊心協力走過最困難的Covid-19疫情，守護新竹科學園區科技人的健康，挺住台灣經濟心臟。11日舉辦感恩餐會，院長余忠仁高歌「堅持」壓軸，期勉同仁「阮選擇的路 一定堅持到成功」，下一步為智慧醫療以及邁向醫學中心以赴；醫護與眷屬們紛紛舉起手機，現場宛如演唱會的「燈海」是最好的回應。

感恩餐會前段由醫護主管大合唱「愛拼才會贏」，表達醫院集合急重症和慢性照護各單位同仁努力拼出好的就醫環境和品質，帶給竹苗地區的民眾值得信賴的醫療；接著合唱「明天會更好」，象徵疫情告一段落，大家重新迎向新生活，新竹臺大也準備再上一層樓。

當地父母官新竹市長高虹安與竹北市長鄭朝方，分別上台高歌「心花開」、「我只在乎你」，致詞時也不忘說出心中期待，大新竹能看到醫學中心的成立。

瑞昱半導體總經理顏光裕等國際大廠董總也親自出席，謝謝醫療人員的努力與堅守崗位，願成為新竹臺大最佳後盾。

新竹醫院、生醫醫院竹北及竹東三院區整併2年來持續成長，人員由2,708人增加至3,017人，病床由1,341床增加至1,503床，服務量能已接近醫學中心的等級。

余忠仁表示，新竹臺大致力發展智慧醫療，並以提供醫學中心等級的醫療服務為目標全力以赴，守護大新竹地區民眾的健康，真的非常感謝每一位同仁群策群力、堅守崗位。新的一年，要繼續努力走下去。

在科技大廠的支持下，新竹臺大具有智慧醫療的最佳優勢。余忠仁說，要打造智慧醫療醫院，結合科技開發虛實整合視訊診療平台、AI自然語音醫療紀錄系統，並將智慧顯示科技，應用在門禁系統、床邊照護系統、會議桌牌及接駁車站牌等，推動無紙化、善盡綠能環保的社會責任。

醫護人員 瑞昱半導體

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