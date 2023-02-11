伊絲碧媞攜手台中市政府與伊甸．企業春酒獻愛心

伊絲碧媞國際今(11)日於台中葳格國際會議中心，舉辦年度春酒午宴暨公益捐贈活動，此次春酒斥資千萬席開逾200桌，由黃子佼與陳明珠搭檔主持，同時邀請流行樂壇重磅歌手光良、許富凱及梁文音共同連番演出，場面十分熱絡。

伊絲碧媞於2022年榮獲「華人公益企業金傳獎」的殊榮，此次盛宴特邀伊甸基金會輪椅舞團為活動揭幕表演，用實際行動為身障朋友打造亮眼舞台，讓數千名會員感受不凡的生命舞動。

去年年末，伊絲碧媞投入花東地區及台中等縣市進行物資捐贈計畫，進而了解到台中市政府對於物資捐贈的需求度相當高，便迅速著手於2023年第1季度進行相關公益推動。

此次二度攜手台中市政府捐贈近千萬物資，希望能夠給予台中地區民眾最實質的幫助，展現企業對在地公益的重視。捐贈物資由台中市社會局長廖靜芝代表接受。

伊絲碧媞總經理陳睿紳表示，在提供使用者具有價值與高品質產品的同時，更需要將「企業社會責任」融入經營理念，持續公益之路，讓公益不只是一陣風，而是深化行動所累積的強大能量，同時藉以拋磚引玉帶動更多企業以多元化的資源優勢助力解決社會問題，共同打造社會有愛環境。

廖靜芝說，為落實台中市愛心食物銀行體系及配套措施，達到平時濟貧、災時賑災的目標，台中市社會局非常歡迎有能力的企業一同加入物資捐贈行動，共同紓解弱勢及近貧家庭的生活物資需求，同時感謝伊絲碧媞對於台中市民的關懷，二度捐贈大批物資，提供市民充裕的物資協助。

作為深耕台灣的美容保養產業品牌，伊絲碧媞團隊不僅擁有多年海外市場經驗，更在2020年台灣公司成立至今短短三年，就迅速將公司擴及全台北、中、南。

陳睿紳說，伊絲碧媞2020年成立第一年總營業額達2.3億元，2021年成長至4.6億元，去年營業額7.8億元，今年目標挑戰倍增至15億元。目前國內會員人數已達2.5萬餘人。