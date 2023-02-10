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響應衛福部土耳其強震賑災專戶 杏輝集團捐贈50萬

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

日前土耳其南部發生規模7.8的強震，是今年以來規模最大的一場地震，不僅許多建築物倒塌，更造成嚴重的傷亡。我國政府也第一時間派遣國際搜救隊，遠赴土耳其協助搜救，同時衛生福利部也發起募款以因應當地救災所需。杏輝藥品（1734）立即捐贈新台幣伍拾萬元至「衛生福利部賑災專戶」，支援土耳其的救災活動所需。

杏輝集團指出，醫藥是救人的事業，而像是這種規模的地震天災時，更是需要救人的時侯，過往在這種大型的賑災捐款捐資中，杏輝也從不缺席。土耳其為當年921地震時，率先派國際救援隊為我們提供支援的國家，這次土耳其強震造成巨災，我們也該投桃報李。

杏輝表示，台灣救援隊表現優異，企業也不應落後，應即時提供相關支援，希望這次捐款能夠為在土耳其的救災工作略盡棉薄之力，讓救災工作順利推展，也能救到與幫到更多的人。

土耳其 強震 杏輝 捐款

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