疫後旅行帶動 台灣民航東北亞航班恢復到疫情前的75%

美國波音商用飛機集團今日在台北發表針對東北亞市場的2022民航市場展望（CMO）報告，並預測此一區域的航空旅客未來20年內，每年將穩定成長1.7%。

波音預測由日本、南韓與台灣等成熟市場所組成的東北亞市場的航空公司，未來20年將需要1,345架全新的民航客機。對台灣而言，邊境管制的解除讓這個市場的航班營運，恢復到疫情前的75%水準。展望2023年，亞洲區域內的旅遊可望持續推升航班營運的成長。

波音商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）表示：「東北亞民航市場受限於各國政府的旅遊政策、公衛措施與可用勞動力的不足，復甦步伐相對較為緩慢，但我們預期此一區域的載客量未來幾年內將恢復到疫情前的水準。」蕭特指出：「疫情期間，航空貨運在這個市場扮演相當吃重的角色，我們也看到從亞洲出口與進口的全球航空貨運運能持續居高不下。未來20年內，亞太地區將佔全球貨機機隊的38%。」

「2022年東北亞民航市場展望」同時也對2041年前做出了下列的預測：

●東北亞市場將需要740架單走道與550架廣體客機，以支援亞洲區域內以及長程航線的載客量成長

●支援機隊汰舊換新的民航商業服務需求，總金額將達到1,900億美元（約合新台幣5.7兆）

波音身為全球領先的航太企業，為超過150個國家的客戶提供產品與服務。波音同時也是美國最大的出口商，並利用全球供應商的人力資源，促成經濟機會、推行永續發展理念、並為社群帶來正向的影響。波音多元的團隊致力於為未來創新，同時以安全、品質與正直的核心價值，培養企業文化。