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改善財務結構 泰豐擬預售部分重劃土地

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

泰豐（2102）今（10）日公告，為籌措泰豐重劃會經費及改善財務結構並充實營運週轉資金，同時因應未來原物料上漲及拆遷補償金調增所需之增加成本， 擬預售重劃完成取得之部分重劃土地。

泰豐公司昨（10）日董事會決議授權公司及所涉土地子公司董事長辦理泰豐重劃會因重劃取得部分土地之預售、招標規劃等事宜。

泰豐公司表示，為辦理前揭預售土地事宜，授權泰豐輪胎股份有限公司董事長及所涉土地之子公司董事長辦理預售泰豐100%持有子公司福誠開發股份有限公司、榮誠開發股份有限公司、泰誠開發股份有限公司因重劃取得部分土地之預售、招標規畫事宜。

此次預為出售之土地位於本次重劃範圍內，合計土地面積約為14,126平方公尺(約4,273坪)，於重劃完成依相關法令及程序移轉登記土地予買方，實際面積及地號依重劃完成後主管機關同意分配及地政機關登記為準。

泰豐輪胎 補償金

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