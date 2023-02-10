年後轉職潮 科技產業園區2月三場徵才、提供近千職缺

因應年後轉職潮，科技產業園區網羅人才，為加速廠商及求職者更便利的媒合面試，本月將在前鎮、台中港、潭子科技產業園區接力辦理3場次徵才，多家知名大廠共提供近千個工作機會，徵才日期分別在14日、18日及22日。

本月首場徵才活動於前鎮科技產業園區登場，由加工處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心合辦，將於14日上午在高雄分處後棟第一訓練教室舉辦現場徵才活動，現場有華東、華新、凱銳、和詮、威日、昶亨等六家公司，職缺項目包括倉庫人員、品管人員、技術員、作業員等近500個名額。此外，各家廠商還提供各種員工獎勵如三節獎金、年終獎金或生日禮金等。

第二場徵才活動則於台中港科技產業園區舉辦，由加工處中港分處與台中市政府沙鹿就業服務站合作，於18日上午在該分處訓練教室舉辦徵才活動，計有華新麗華、宏全公司、今國光學、成偉食品、積水塑膠、鐶琪塑膠、三櫻企業、龍翩真空、聯華氣體及新萊應材等十家公司，應徵項目包括研發機構工程師、電機工程師、機械工程師、軟體開發工程師、技術開發工程師、PLC工程師等，各家公司制度完善、福利優厚，共約300個職缺，薪資更上看5萬元。

第三場於潭子科技產業園區進行，由加工處台中分處與台中市就業服務處於2月22日在台中分處從業員工康樂室舉辦徵才活動，計有台灣佳能、佳凌科技、光聯科技、安碁科技、亞洲光學、保勝光學及億力光電等七家知名企業，職缺項目包括CNC精密加工工程師、研發工程師、LED生產技術工程師，其中研發工程師薪資更上看5萬元。此外部分廠商亦提供員工旅遊活動、三節獎金、績效獎金、年終獎金及住宿或免費供餐等薪資福利，歡迎有興趣的求職朋友把握機會。