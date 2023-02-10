機能衣廠光隆1月營收5.18億元、月增年減 首季獲利看佳

雖受農曆春節長假影響，戶外機能服大廠光隆（8916）1月營收5.18億元，月增7.9%、年減24%。公司表示，主要是成衣出貨動能持續加溫，成衣部門的營收達3.13億元，較上月大幅成長38.6%所致，隨著營業天數恢復正常和成衣的出貨增加，光隆首季業績有望追平去年同期。

展望首季，光隆指出，隨新客戶的加入及原有訂單維持平穩，成衣部門第1季仍能延續成長力道，並超越去年；且在汰除低利潤的貿易部門業務後，事業結構進一步優化，成衣占比也將拉升至60%以上，有助光隆第1季的本業獲利結構更加穩健及提升。

在成衣產能布局方面，光隆今年將採更積極的作為，預計總投入約750萬美元，分別於越南及印尼擴建新產線。越南部份，將新增20條產線，計劃於第3季投產，另在印尼增設成衣全球第2產區，第1期將新建6至10條新產線，最快得於第4季投產，估計至今年底，自有產線規模即可擴增至90條以上。

光隆去年全年營收102.95億元，年增27.7%，成衣部門營收來到58億元，創歷史新高，年增57.3%，營收占比由46%上升至56%，已成功轉型為成衣企業。