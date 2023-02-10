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臺鹽贊助千箱「台塩海洋生成水」 力挺白沙屯媽祖繞境

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
一年一度苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖繞境將於2月12日起跑，臺鹽今（10）日宣布贊助一千箱「台塩海洋生成水」。照片／業者提供
一年一度苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖繞境將於2月12日起跑，臺鹽今（10）日宣布贊助一千箱「台塩海洋生成水」。照片／業者提供

「粉紅超跑即將起駕啦！」一年一度苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖繞境，將於2月12日起跑，為期九天的遶境慶典，估計將有十多萬信徒共襄盛舉，臺鹽公司（1737）參與盛會不落人後，今（10）日宣布贊助一千箱「台塩海洋生成水」，誓以最純淨的海洋好水向全台媽祖信眾應援活力與健康！

臺鹽公司表示，感恩白沙屯媽對通霄的守護，臺鹽已連續8年，支持拱天宮白沙屯媽祖繞境活動。近年輕旅行風氣盛，建議遊客走訪通霄時，可安排拱天宮與臺鹽通霄觀光園區，來趟在地特色旅行，齊創通霄共好。臺鹽長年力挺本土文化紮根，以行動支持台灣宗教文化價值延續，傳揚良善正面能量。

10日拱天宮「用心守護，希望啟程」記者會，由通霄精鹽廠劉鴻泉廠長代表臺鹽公司贊助一千箱「台塩海洋生成水」，並偕同苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主委洪文華等幹部，共同為繞境典禮祈福。

為期九天八夜的白沙屯媽祖繞境活動啟程在即。臺鹽特選同樣來自通霄出產的「台塩海洋生成水」，水源純淨無汙染，採用獨家離子交換膜電透析製程，為百分之百來自台灣海峽精煉的飲用水，獨特甘甜熟水口感，廣受消費市場青睞，臺鹽公司贊助富含海洋能量的「台塩海洋生成水」傳遞祝福，持續守護信眾健康。

白沙屯媽祖 觀光

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