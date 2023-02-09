蝦皮購物看2023年趨勢 消費者更願買折價品、延後消費

蝦皮購物公告2023年度產業趨勢，關注全球性通膨、跨境電商夯、短影音當道、Cookie退場、發展永續性等面向。

蝦皮購物指出，外部環境衍生不確定性及經濟不景氣，全球有目共睹，根據Yahoo財經數據顯示，通貨膨脹的威力間接造成約53% 民眾僅能勉強支付生活基本需求、67%民眾採取行動減少開支，享樂花費更成為支出削減的首選，預估有27%的消費者開始著手購買二手產品，降低總體開銷，疫後民眾消費行為模式傾向更願意購買折價後商品、具備延遲消費的購物心理、因此免運費等優惠有效推動消費者完成購物里程。

蝦皮購物也發現，平台舉辦的三大常態性造節「月月盛典」、「月中狂購節」及「商城狂購節」成為消費者心中的最好購物時機，以2022年蝦皮購物11.11最強購物節為例，對比前一個月的檔期，消費者優惠券使用張數高達80%以上，使用優惠券折扣的訂單量更勝前檔100%。

另外，疫情除了促進在地電商，也帶動跨境購物，蝦皮購物引用Accenture 最新報告指出，跨境電商服務預估在2026年前，成長速度將超出傳統電商2倍，有機會衍生約五兆美元高額商機，蝦皮跨境則提供夥伴「跨境賣場免管理」、「支援國際物流寄送」、「台灣金流服務」、「專屬雙語客服諮詢」等完整跨境電商服務，以跨境商品外銷新加坡及馬來西亞市場為例，過去一年新增逾4,000位知名品牌合作夥伴，不但擁有超過百萬件海外銷售商品，並以占比達43%的快消品類為大宗。

近年爆紅的「社群短影音」趨勢，成為品牌主動出擊擄獲消費者的一大利器，KOL Radar研究報告進一步指出，2022年短影音貼文操作的年度成長超過470%，傳散速度相當驚人。Google近期宣布將在2023年底停用第三方Cookie，更加速各企業亟欲掌握自家品牌的第一手數據，勢必得主動開拓穩定獲客密碼，而發展創意短影音可望成為不容忽視的行銷策略之一。