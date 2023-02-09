崇友為土耳其送暖 賑災捐款800萬元

日前土耳其大地震，各界紛紛伸出援手。崇友實業（4506）攜手崇友文教基金會，共同捐贈由衛福部設立的土耳其強震賑災捐款帳戶共800萬元。崇友表示，款項將統一交由外交部做為援助，略盡棉薄之力共患世界之難，協助土耳其政府安置災民、儘速復原災區。

崇友表示，2月6日土耳其與敘利亞交界發生規模7.8強震，由阿拉伯板塊與安納托利亞板塊推擠所致，由於當地惡劣天氣、嚴重物資短缺，造成救援工作更加艱困，使災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，崇友發揮愛心，執行力不落後，此次攜手崇友文教基金會共同捐贈土耳其強震賑災捐款帳戶共800萬元，希望能拋磚引玉，讓更多民間企業一同對土耳其伸出援手。

崇友實業今年邁入50周年，已成為本土電梯第一大廠，電梯銷售與維修據點遍布台灣各縣市，不僅多年來攜手崇友文教基金會推廣電梯科學教育、全民藝文、弱勢關懷等活動外， 更始終秉持著「有限資源，無限關懷」的精神，致力落實公司治理、企業社會責任、關懷弱 勢族群、環境保護等各項永續行動，為台灣、世界打造更美好的未來。