德經處報告：台灣經濟前景樂觀、25%德企憂台海緊張

德國經濟辦事處今（9）日公布今年度「台灣經濟展望暨德商在台商業信心調查報告」發表會。報告提到，台灣經濟在2022年喪失些許動能，但展望2023年仍樂觀。值得一提，四分之一的德國企業認為，兩岸局勢緊張直接衝擊供應鏈順暢程度，認為兩岸關係成為未來挑戰也從45%提升至54%，成長近10個百分點。

德經處長林百科（Axel Limberg）致詞提到，疫情、地緣政治及供應鏈紛擾讓全球經濟活動遇到阻礙，但去年台德雙邊貿易額超過230億美元，創歷史新高，較前一年成長11%，主要受益於機械、電子、化工和汽車產業。

據德經處調查，73.3%的在台德商對2022年的業務表現感到滿意，創下歷史新高紀錄；超過81%的受訪者已達到或超越預期目標，展現台德間商業互利。

然而，德經處也點名德企仍在台灣遇到一些挑戰，如全球經濟趨緩、台灣內部經濟表現、供應鏈紛擾及人才不足等，讓德企對台灣經濟前景趨於保守，但仍有逾半數受訪者認為，2023年經濟將較2022年維持一致，23.4%認為經濟將有所改善。

而談到未來挑戰，認同全球經濟趨緩及台灣本土經濟成長率是挑戰達六成以上，為台灣前兩大經濟挑戰。而將兩岸關係視為未來潛在的商業挑戰的業者從2022年的44.7%上升至去年的54.4%，增加近10個百分點。

林百科補充，兩岸關係隨著前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月到訪後急速衝突升溫。28%的的德企認為台海關係緊張對營運有負面影響，而也有超過半數德企總部也對台海情勢高度關注。

他強調，兩岸關係緊張對於德企投資台灣並無長期影響，認為經濟前景預期轉差仍是全球、台灣內部經濟表現所致，非兩岸關係；但也強調經濟活度需要有穩定、可預測的架構，這是所有政治人物需要努力維持的。

儘管未來的商業發展前景略為不明朗，但台灣市場對德企來說仍然相當有吸引力。調查顯示96.7%德商將續留台灣；93.3%受訪者表示，如果他們必須再次選擇跨國事業據點願意重啟在台業務。

經濟部長王美花上台致詞先提到，在台海關係時刻，感謝德國國會議員仍願意訪台表達支持。她也提到，昨（8）日才參與德商默克集團（Merck）在高雄默克的動土典禮，也認為德經處對台灣如何吸引德企來投資相當有幫助。