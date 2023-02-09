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想嘗試鈴木一朗喜歡的「初動負荷訓練」 信義運動中心就有

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
崇越科技旗下全越運動從日本引進球星鈴木一朗、達比修有、內川聖一等愛好的「初動負荷訓練」。崇越／提供
崇越科技旗下全越運動從日本引進球星鈴木一朗、達比修有、內川聖一等愛好的「初動負荷訓練」。崇越／提供

崇越科技旗下全越運動從日本引進球星鈴木一朗、達比修有、內川聖一等愛好的「初動負荷訓練」，去年派任專業教練遠赴日本鳥取進行研修並取得認證，將進駐台北大學運動中心與台北市信義運動中心提供服務。

全越運動表示，創立專業運動訓練品牌「XPORTS」。崇越集團董事長郭智輝表示，希望XPORTS成為民眾就近運動的鄰里好厝邊，未來還計畫舉辦體育、講座、競賽等活動，推廣民眾運動風氣。

台北市信義運動中心經全面翻新後，於去年12月正式開幕營運，全越運動喊出，提供民眾六星級設備與安心服務，館內整合集團健康餐飲「安永鮮物超市」，引進健康飲食以及Betery運動補給品，讓日常運動與營養補充雙管齊下，打造健康體魄。

台北市信義運動中心暨永春活力館營運長張景智表示，初動負荷訓練是以運動科學研究為基礎，提升身體延展力，改善肌肉的柔軟度之外，同時增加關節的活動度，從專業運動員到一般民眾、樂齡族都適用。目前已經開放報名預約體驗。

張景智表示，信義運動中心除翻新舊有游泳池、球場、多功能運動場域，信義運動中心亦引進Nice Shot室內高爾夫球模擬器，可準確判讀擊球後的飛行距離、方向、轉速等，不僅提供揮桿練習，還可即時呈現擊球數據，適時調整擊球姿勢，讓高爾夫愛好者不再擔心天氣，隨時都可在運動中心揮桿維持手感。

日本 崇越科技

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