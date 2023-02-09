高雄人改愛電梯大樓？六成年輕房貸族搬進大樓

南部土地遼闊，早期建築以透天為主，但隨著房價飆漲與居住觀念的轉變，電梯大樓正逐漸成為南部民眾的新寵。東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料，2012年前三季高雄電梯大樓的新增房貸件數佔比還只有45.9%，但到了去年前三季，該佔比就已經快速提高到56.4%，10年增加10.5個百分點，顯見電梯大樓的交易愈發熱絡。

進一步觀察高雄各年齡層房貸族購買電梯大樓的佔比，愈年輕的房貸族愈偏好購買電梯大樓，目前高雄35歲以下年輕房貸族中有近六成都選擇住進大樓。

東森房屋高雄自由店店長李明儒指出，最近幾年在科技題材、建設題材的帶動下，高雄房價漲勢驚人，購屋門檻也愈來愈高。依據內政部不動產資訊平台統計，2022年Q3高雄透天厝的平均購屋總價為1343萬元，而電梯大樓的平均購屋總價為987.5萬元，兩者價差超過三百萬，對於預算相對有限的年輕族群來說，總價相對較低的電梯大樓顯然是更好的選擇。另一方面，大樓有電梯，有社區管理，有豐富的公共設施，在居住品質和便利性方面，也相對更有優勢。

至於高雄年輕人的置產建議，李明儒表示，今年房市變數重重，選擇地段尤為重要，左營區是高雄「蛋黃中的蛋黃」，剛性需求強烈，區域房市相對有支撐。

左營區位於北高雄，區域內坐擁高鐵站、高雄捷運紅線、漢神巨蛋商圈、榮總醫院等設施，還有多個明星學區與公園綠地，基礎機能相當成熟，且在「北城計畫」、「左營機20」等建設話題的加持下，左營房市交易量能仍有可觀的上升空間，因此在生活機能與發展前景的雙重作用下，左營成為不少換屋族、首購族的購屋首選。

李明儒指出，隨著左營區的快速發展，目前區域內可供大面積開發的素地資源已經愈來愈稀缺，建商土地取得成本持續飆升，新推案開價自然居高難下。

目前左營新建大樓的開價普遍落在3~4字頭，少數預售案甚至可以上看5字頭，而區內新建透天總價更是可以達到3000~5000萬上下。不過，由於左營開發較早，區內物件種類豐富，對於口袋不深的民眾來說，其實左營還有不少總價在800~1200萬上下的中古大樓可供挑選，相比之下，這類物件的CP值就顯得相當不錯，小資族、首購族可以多多留意。