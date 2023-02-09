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工研院以科技助攻農產品 辦愛心義賣捐公益

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院同仁熱烈響應，桶柑與農產品義賣所得利潤共募得約40萬元，將全數捐贈如築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體。工研院／提供
工研院同仁熱烈響應，桶柑與農產品義賣所得利潤共募得約40萬元，將全數捐贈如築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體。工研院／提供

工研院連續12年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，集結眾人之力放大公益力量，將所得淨利捐贈社福機構，深獲企業支持。今年更擴大義賣範圍，今（9）日於工研院中興院區舉辦科技農產品義賣活動，推廣以工研院技術協助開發的農業衍生產品，包括：小花蔓澤蘭薰香、米糠洗手液等，也協助花東鳳梨釋迦廠商銷售。

工研院員工反應相當熱烈，桶柑與農產品義賣所得利潤共募得約40萬元，將全數捐贈如築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等20家社福團體。

工研院副總營運長兼社會公益委員會主委何大安表示，每逢年初工研院舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，今年受到大力卜、帆宣科技、技嘉教育基金會、院友會、潘文淵基金會、中華企經會、台灣磨粒加工學會等單位支持，12年來已累積義賣將近20萬斤新竹芎林的優質無籽桶柑，捐贈義賣淨利超過新臺幣375萬元，予180餘家次的社福團體。除了義賣捐款之外，工研院做為產業的好夥伴，也以創新科技協助農業提升價值，呼應聯合國「2030永續發展目標（SDGs）」，與全球一起努力，讓世界更美好，像是這次推廣的小花蔓澤蘭薰香，就是落實SDGs 15保育陸域生態的研發成果。

原生於中南美洲的小花蔓澤蘭，其生長和繁殖擴散力強，藤蔓一旦攀附上臺灣原生樹種，樹木就會無法行光合作用而死亡，過去多採用焚燒、就地掩埋的方式處理，但處理成本頗高且成效有限。工研院與農委會林務局合作，透過技術加值，將小花蔓澤蘭變身為小花蔓澤蘭生物炭和炭醋液，可幫助農民改善土壤酸鹼度，也可作為友善農業資材防治病蟲害，替代化學農藥。此外，小花蔓澤蘭炭醋液內有含氮化合物，正是小黑蚊不喜歡的氣味，適合製成防蚊液、防蚊薰香等。透過工研院技術加值，不僅能保護臺灣原生陸域生態環境，還得以發揮其綠金價值，從有害變友善。

另一項熱賣的米糠洗手液，是以友善永續農法所栽種出的稻米，於碾米過程中產生的米糠萃取製造而成。米糠含有豐富的胺基酸、嘌呤、嘧啶、維生素等營養素，其中的米糠醇（γ-Oryzanol），具有優異的抗UV效果，其抗氧化能力甚至超過維他命E。米糠經由工研院多重壓差萃取技術，以水為主體溶劑並依萃取物熱敏性控溫與多重壓力控制，增加活性物質的萃取效果，洗手液使用天然無刺激性的優質液態皂基以及米糠萃取液製造而成，不含任何過敏性添加劑，是一種對皮膚低敏的機能性洗手液，兼具潔淨與保養雙重功效。

今年過年送禮時間較早，鳳梨釋迦近日正逢豐收大產時期，但過年後又是最難銷售的時候，為此本次活動也特別跟花東農友合作，盼能為其增加銷路。工研院持續以科技投入公益，在促進產業發展之餘，也善盡關懷社區、維護環境永續，增進對社會福祉的貢獻，讓公益更有力量。

工研院連續12年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，今年擴大義賣範圍，推廣以工研院技術協助開發之農業衍生產品，如小花蔓澤蘭薰香、米糠洗手液等，也協助花東鳳梨釋迦廠商銷售。 左起為工研院社會公益委員會副主委謝國倫、顧問羅達賢、主委何大安、企業志工分項主持人賴世卿、中南部分項主持人黃新鉗。工研院／提供
工研院連續12年舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，今年擴大義賣範圍，推廣以工研院技術協助開發之農業衍生產品，如小花蔓澤蘭薰香、米糠洗手液等，也協助花東鳳梨釋迦廠商銷售。 左起為工研院社會公益委員會副主委謝國倫、顧問羅達賢、主委何大安、企業志工分項主持人賴世卿、中南部分項主持人黃新鉗。工研院／提供

工研院 義賣

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