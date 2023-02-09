瞄準電動車市場！泓辰材料今與工研院簽訂「下世代電池合作」合約

泓辰材料（HCM）今（9）日與工研院簽署「下世代電池合作」合約，工研院將磷酸錳鐵鋰電池技術轉移給泓辰材料。

泓辰材料是世界上第一家量產磷酸錳鐵鋰LMFP的公司，也是正極材料廠當中，唯一同時擁有設備開發及材料研發能力的公司。

泓辰材料規劃今年4月股票公開發行，並於今年第3季登錄興櫃。泓辰材料是於12年前由工研院技轉LMFP正極材料技術，在擁有25年自製材料設備的基礎下，不斷改進材料及設備並獲國內外專利，目前其LMFP的性能被國際公認為世界第一。

由於LMFP的能量密度比鋰鐵LFP增加20%，且保有LFP的安全、成本及壽命等優勢，被視為下一世代最有潛力的正極材料，這兩年吸引全球眾多廠商投入研發。

泓辰材料董事長陳宏力表示，將於今年投入一條年產能1,500噸的示範線，並導入已開發兩年的智慧製造系統，為未來的萬噸級工廠提前佈局，也因應不同客戶的需求，提供：一、正極材料，二、技轉，三、JV（合資設廠），四、整廠設備輸出等四種合作模式。

泓辰近幾年和歐、美、日、韓多家主流的車廠及電池廠合作，而其中不乏多家和工研院共同合作的廠商，包括中油、法國SAFT等。陳宏力今天在簽約典禮致詞時指出，泓辰材料和工研院相互提攜，目前取得了非常好的戰略位置。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，磷酸錳鐵鋰電池被視為下世代最有潛力的電池，泓辰在電池正極材料具有設備開發及材料研發的豐富經驗，隨著電動車及自駕車等應用拓展，工研院與泓辰合作將可加速磷酸錳鐵鋰電池商品化，這是一個典型雙贏的合作。