庫存去化…日月光投控首季營收估季減二成 全年將呈個高個位數減幅

日月光投控去年仍繳出亮麗財報，但受到半導體產業仍處於去年庫存，公司提出本季財測，預估將低於傳統季節性表現，其中封測事業生產將是今年低谷。法人估計日月光投控本季合併營收將季減達二成之多，全年封測營收也將有高個位數下滑。

日月光投控今日提出本季財測，以台幣計價，封測事業今年第1季生意量將與2021年第2季擬制性金額相仿；封測事業今年第1季毛利率將高於2019年第2季水準；以台幣計價，電子代工服務今年第一季生意量將較去年同期下滑高個位數百分比；電子代工服務今年第1季營業利益率將與2021年第1季水準相仿。法人以此推估，今年首季合併營收將季減二成。

不過日月光投控營運長吳田玉對於今年營運走勢，會是「遲落快起」，有信心訂單在第2季回溫，今年第1季是營運低谷，爾後將逐季走升。

吳田玉仍看好高階封測占整體營收比重仍會持續攀升。他說，從規模、領先技術、靈活性及過去經營實績，已證明日月光集團為一個不可或缺的製造夥伴，在訂價更具韌性並能在市場波動時擴大競爭領先優勢。

此外，面臨地緣政治議題升高，分散地緣政治風險已是產業重要課題，吳田玉指出，日月光全球足跡在當前地緣政治環境中具有強大競爭優勢:除了在臺灣的高階封測供應鏈，亦布局多元化產能於中國、韓國、馬來西亞、新加坡及日本；電子代工服務供應鏈在中國之外，還擁有在臺灣、越南、墨西哥及歐洲的多元化產能。未來擴張將會根據客戶及終端市場需求來規畫。

吳田玉並進一步表示，日月光今年仍會持續增加產能，但預估會比2022年的速度趨緩，但為了下一週期準備，公司仍會在廠房建築、基礎設施及智慧生產將有更多的擴充。

日月光投控財務長董宏思補充說，日月光集團會秉持有紀律的資本投資、規模效率和持續獲利能力，將進一步改善現金流，將半導體封測年度結構性毛利率維持在25%到30%區間。