八貫去年獲利創新高、EPS 7.34元 擬配發現金股利5.4元

專業TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫企業（1342），今（9）日公告2022全年營運成果暨董事會重大決議事項，2022年第4季稅後純益為1.4億元，每股稅後純益（EPS）2.06元；全年稅後純益5億元，EPS 7.34元。董事會亦通過去年度盈餘分配案，擬配發現金股利5.4元，以八貫2月9日收盤參考價142元計，現金殖利率為3.8%。

八貫2022年第4季營收7.1億元、營業淨利1.8億元、稅後純益1.4億元，EPS 2.06元，營收、獲利皆創下單季歷史新高。公司表示，主要受惠醫療床庫存回補、航太業明顯復甦與新產品防彈背心外罩訂單挹注，帶動公司醫療與航太救生與軍工等產品比重明顯拉高。

在營收規模與高毛利產品比重成長下，推升2022年營收獲利逐季成長，繳出全年營收25.9億元、營業淨利5.5億元、稅後純益5億元，不僅皆為歷史新高，且年增率分別為25.2%、74.8%與87.6%，呈現三率三升；全年EPS達7.34元，大幅超越2021年的3.92元，並且是自2018年起連續五年獲利表現正成長。

展望2023年，八貫表示，國際觀光需求谷底回升，帶動航空班次需求增溫，再加上中國大陸去年第4季亦重啟開放，將推升全球航空客運新機需求持續成長，尤其八貫身為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在市佔率與基期仍低的情況下，預期今年航太救生產品線可保持快速成長表現。

八貫指出，新產品防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，出貨至2024年第一季，可全年挹注貢獻。醫療產品線亦將持續受惠因疫情推動歐美國內提升醫療病床數此不可逆的趨勢。

為落實公司治理和提升股東權益，八貫董事會今日亦通過111（2022）年度盈餘分配案，將配發現金股利5.4元，配發率73.6%；以八貫2月9日收盤參考價142元計，現金殖利率為3.8%。