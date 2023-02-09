華信航空ERJ光榮退役 告別台灣天空

全台最後一架ERJ-190客機今（9）日告別台灣天空。華信航空2007年引進八架ERJ-190噴射客機，在完成14年的空中服務、帶給華信及旅客無數美好旅行記憶後，最後一架 E190於今日上午從松山機場飛離台灣，正式走入歷史，讓華信（3627）員工及ERJ航空迷們都非常依依不捨。

航空迷口中暱稱空中小精靈的E190，擁有104個座位數，流線型客機外觀、寬敞客艙空間，非常受旅客喜愛。最後一架E190飛機編號B16827，今日先空渡至仁川國際機場後再續飛山東濟南機場，最終飛往巴基斯坦繼續服役。

E190總機師張天柱及首批赴瑞士維修培訓的林奎安協理紛紛表達不捨：「陪伴著華信航空成長的ERJ，最後一架今天離開台灣了，珍重再見ERJ！」。接機小組空服經理陳怡如感恩表示：「ERJ帶我們翱翔亞洲及穿梭國內機場，留下許多美好回憶。」經手辦理E190機隊退役任務的孫逢陽組長則表示，看著一架架ERJ退役百般不捨，祝福ERJ一路順飛。

為感謝大家對華信航空E190的支持，特別在華信航空FB臉書舉辦「獻給粉絲/忠實旅客/航空迷的感恩回饋」溫馨活動，即日起至2023年2月12日23:59止，只要在華信粉絲頁上傳與ERJ的回憶照，寫下想對ERJ說的話，並公開分享貼文，就有機會獲得珍藏絕版的華信航空ERJ飛機模型。預計於2月15日於粉絲團公告中獎者名單。活動獎品包括：華信航空E190日月潭彩繪模型機三架、E190標準塗裝模型機三架及精美E190紀念海報十張。