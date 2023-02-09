不怕打炒房？住宅開工量創歷史新高 兩年後市場恐變化

前幾年預售市場火熱，去年開工量更寫下新紀錄，據內政部統計資料，2022年住宅類開工宅數共145,647宅，總樓地板面積將近623萬坪，雙雙創下統計以來新高，與2021年相較，宅數年增11.7%、面積增加10.2%。

六都中，增加最多為高雄市，宅數增加59.9%、面積增加46.2%，而六都以外縣市，開工量增加最多的竟然是台東縣跟嘉義市，有超過一倍的年增幅。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年雖然房市降溫，預售買氣大不如前，但2020及2021年預售市場大開紅盤，投資開發蔓延至蛋白區，累積龐大量體，雖然目前房市有打炒房、升息等困境，但預計2~3年後交屋，有些建商認為屆時市場可能有不同景象，且平均地權條例修正案上路後，預售轉賣受限制，可增加以成屋投資置產的意願，讓開工量寫下新高。

綜觀2022年各縣市住宅開工量，與2021年相較，六都僅台中市宅數年減8.5%，台南市幾乎持平，高雄市宅數大增59.9%、面積年增46.2%，其住宅開工面積高達86萬坪，超過9棟高雄85大樓的樓地板面積，桃園市宅數與面積也分別有27.7%、23.4%的顯著成長，台北市宅數增加17.6%，新北市則增加7.7%。

住商不動產高屏澎區執行協理林祺博指出，高雄市近幾年力推半導體S廊帶，吸引大型企業進駐，不但創造房市亮度，未來也能增加廣大的就業機會，預期日後有人口紅利帶動，前幾年新案買氣非常熱絡，使得開工數量大幅增加。

出乎意料的是，六都以外縣市與前年相比，住宅開工量大幅增加的都不是印象中的購屋熱門地區，宅數年增幅前三名分別為台東縣、嘉義市及南投縣，台東縣住宅開工宅數大增225.7%、面積增加165.9%，嘉義市宅數及面積分別有172.5、173.7%的成長，南投縣宅數增加40.8%、面積年增33.6%。

郎美囡表示，全台房價走揚後，開發商及買方開始往低價區推案及購屋，尤其這些區域還有許多待開發地段，搭上全台房市熱潮以及較低的購屋門檻，吸引買方注意，加上前年的基期低，故有大幅度的成長。