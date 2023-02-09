個資外洩遭罰20萬 和雲：將更致力加速改善效率
和泰車旗下和雲行動服務股份有限公司iRent外洩用戶個資，公路總局處以罰鍰20萬元，對此，和雲表示，將更致力加速改善效率。
對於iRent個資外洩，公路總局表示，台北市區監理所2月4日前往複查，因該公司屆期仍未改正，發生外洩風險之個資筆數達40萬筆，情節重大，依個人資料保護法第48條第4款規定，處最高罰鍰20萬元。
和雲則說，於2月1日收到公路總局來函要求，於二日內（2月3日前）針對iRent個資事件提出消費者個人資料安全維護改善計畫，並配合於2月4日再次接受公路總局現地稽查；和雲已盡速處理，並於2月6日全數完成改善提交資料，惟無法符合改善期限（二日內）之要求。
和雲表示，今收到公路總局開罰通知，和雲表示將落實改善，防止再發；未來和雲將更致力加速改善效率，以符合主管機關二日內完整改善之要求，並再次向關心此事的社會大眾致歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言