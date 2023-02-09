個資外洩遭罰20萬 和雲：將更致力加速改善效率

和泰車旗下和雲行動服務股份有限公司iRent外洩用戶個資，公路總局處以罰鍰20萬元，對此，和雲表示，將更致力加速改善效率。

對於iRent個資外洩，公路總局表示，台北市區監理所2月4日前往複查，因該公司屆期仍未改正，發生外洩風險之個資筆數達40萬筆，情節重大，依個人資料保護法第48條第4款規定，處最高罰鍰20萬元。

和雲則說，於2月1日收到公路總局來函要求，於二日內（2月3日前）針對iRent個資事件提出消費者個人資料安全維護改善計畫，並配合於2月4日再次接受公路總局現地稽查；和雲已盡速處理，並於2月6日全數完成改善提交資料，惟無法符合改善期限（二日內）之要求。

和雲表示，今收到公路總局開罰通知，和雲表示將落實改善，防止再發；未來和雲將更致力加速改善效率，以符合主管機關二日內完整改善之要求，並再次向關心此事的社會大眾致歉。