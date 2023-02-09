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高雄6成年輕房貸族搬進大樓 一數據揭原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

南部房市早期以透天交易為主，但房價飆漲下，電梯大樓正逐漸成為南部民眾的新寵。

東森房屋研究中心統計聯徵中心資料，2022年前三季電梯大樓新增房貸件數占比達56.4%，10年增加10.5個百分點，進一步觀察，高雄愈年輕的房貸族愈偏好購買電梯大樓，目前高雄35歲以下年輕房貸族，有近六成都選擇住進大樓。

東森房屋高雄自由店店長李明儒指出，最近幾年在科技題材、建設題材的帶動下，高雄房價漲勢驚人，購屋門檻也愈來愈高。

依據內政部不動產資訊平台統計，2022年Q3高雄透天厝的平均購屋總價為1,343萬元，電梯大樓的平均購屋總價為987萬元，兩者價差超過300萬，對於預算相對有限的年輕族群來說，總價相對較低的電梯大樓顯然是更好的選擇。

另一方面，大樓有電梯，有社區管理，有豐富的公共設施，在居住品質和便利性方面，也相對更有優勢。

李明儒表示，今年房市變數重重，選擇地段尤為重要，其中，左營區有高鐵、高捷紅線、漢神巨蛋商圈、榮總醫院，還有多個明星學區，在「北城計畫」、「左營機20」等建設話題的加持下，左營房市交易量能仍有可觀的上升空間，換屋族、首購族可優先考慮。

李明儒表示，目前左營新建大樓的開價普遍落在3~4字頭，少數預售案上看5字頭，區內新建透天總價更達到3,000萬~5,000萬上下。不過，由於左營開發較早，區內物件種類豐富，對於口袋不深的民眾來說，左營還有不少總價在800萬~1,200萬上下的中古大樓可供挑選。

左營街景。圖／東森房屋提供
左營街景。圖／東森房屋提供
資料來源／東森房屋
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房貸 房市

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