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購地貸款18個月動工大限 央行首度列舉兩大因素可排除

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為杜絕建商養地囤地不良風氣，中央銀行祭出「購地貸款須於18個月內動工」規定，但考量疫情等大環境因素致建商無法如期動工，央行今(８)日首度列舉出兩大項目，一是受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料，或公務機關審照時程較長者，可排除18個月大限的適用。

央行官員今日解釋，央行規定，建商向銀行申請購地貸款用以購買土地後，必須在18個月內動工興建，若「無不可歸責借款人因素」而屆期未動工，金融機構應逐步收回貸款，並採階梯式加碼計息。

對於「無不可歸責借款人因素」，因個案不盡相同，央行先前是交由銀行進行核實認定，今天新增的條款則是首度列舉出兩大「不可歸責借款人因素」的因素，包括：受疫情等大環境因素影響而發生缺工缺料等情形，致影響動工時程，或因建案特性不同，像是建案規模、建築法規規範要件差異等因素，致公務機關審照時程較長者。

央行官員強調，對於金融機構承作都更、危老案件，或其他配合政府相關政策的重建案件（如長照），均已排除選擇性信用管制的適用，以加速都更、危老案件的推動，維繫民眾居住安全。

銀行主管提到，在央行祭出購地貸款管控措施前，建商常以「變更設計」為由，作為推遲動工的藉口；央行官員今天進一步解釋，如果是建案變更設計，就算是建商本身的因素，仍須受到18個月內動工的限制，但如果是政府要求變更，例如，建案規模、建築法規規範要件差異等因素，導致公務機關的審照時程較長者，便可視為「無不可歸責借款人」因素。

央行官員說，「央行雖列舉出了兩大項目，但是否屬於借款人自己的因素導致無法動工，銀行仍會根據實際情況進行認定。」

央行 建商 建案

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