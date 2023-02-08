瑞普萊坊：今年商用不動產投資需求高於住宅 有三趨勢

今年全球經濟面對通貨膨脹、回歸基本面、聚焦不動產、地緣政治緊張局勢、中美印三巨頭等影響，而國內房市也趨冷，瑞普萊坊董事長劉美華今（8）日表示，今年商用商用不動產的投資需求將高於住宅，並有三大趨勢，包括新型態辦公室興起、工業及倉儲物流需求持續成長及土地開發模式多元化。

瑞普萊坊總裁曾東茂認為，今年住宅市場最大的話題就是平均地權條例，儘管住宅市場趨冷，但超高淨值人士其實仍樂觀不動產具有相對保值抗跌的特性，反而能讓高資產族群轉向布局商用不動產，因此今年整體雖然挑戰不小，但不至於過度悲觀。

劉美華指出，ESG概念已成為跨國企業選址評估之重要條件，因此新建辦公室導入節能概念蔚為風潮，同時採取彈性工作空間規畫也逐漸成為主流趨勢。

工業及倉儲物流方面，在半導體、醫療保健及生命科學等產業需求提升上，也推升工業不動產的使用及投資需求，倉儲物流則憑藉穩定的使用需求及優於辦公室的收益率，預期未來倉儲交易量將持續成長。

土地開發方面，主要是成本增、升息循環、打炒房政策，增添了住宅市場的不確定性。因此，住宅開發商將繼續採取多元化策略以分散風險，包括增加商業和工業不動產投資比重的產品多樣化策略；以及與地主、品牌建商或公部門合作的土地開發多元化模式。

瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，平均地權條例修正案的通過，除了首當其衝的預售屋及豪宅市場，整體房市會受到心理因素、買賣價格預期落差等影響，使買方出價變得保守。

賣方價格則因成本、通膨因素及僵固特性，且整體經濟尚未見系統性風險的情況下，賣方不會輕易調整售價；所以短期內住宅市場交易量雖會減少，但價格尚不致受到大幅影響。