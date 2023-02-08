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允強1月營收年減23% 土耳其設廠強震商機大爆發

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
允強實業董事長張金鈺。報系資料照
允強實業董事長張金鈺。報系資料照

不銹鋼管、板大廠允強（2034）8日公告1月合併營收11.1億元，雖年減23%，但隨著國際不銹鋼價走揚，尤其允強百分百轉投資的土耳其新廠完全不受強震影響，第2季產能將開好開滿，全面貼近土國重建商機，長期投資價值大增，受市場高度注目。

法人指出，土耳其強震震驚全球，其震央位於土國東南方，允強在土耳其的新廠位於西北方、接近土國首都伊斯坦堡，與震區相差1,000公里，完全不受地震影響，允強土耳其廠設備與產能全開，有望成為第1季重要獲利來源。8日允強收盤31.1元、漲0.35元。

允強8日公告，1月合併營收11.1億元，與去年同期的14.5億元相比減少3.3億元，年減23%，主要是受1月元旦與春節長假、工作天數大減等因素影響。

允強 土耳其

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