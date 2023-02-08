豪宅客怕擾鄰樓上樓下一起買郭台銘尹衍樑陳泰銘這麼做

藝人隋棠購入大直豪宅後，因噪音問題遭樓下鄰居告上法院，引發軒然大波。但房仲業者指出，其實許多豪宅屋主經商多看重運勢氣場，如入住後事業、健康都氣順運佳，只要聽到鄰居有意出售，都還會再加購，尤其喜歡同層隔壁戶，或正樓上樓下戶，不僅可合併裝潢規劃，也可避免噪音擾鄰，是許多富豪購置豪宅的模式之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，最新實價揭露，博愛特區豪宅「元大一品苑」，時隔4年再度出現交易，由同社區住戶再次加碼買進13樓戶，總價3億2098萬元無貸款方式買下，拆算車位後單價約178萬元，創「元大一品苑」實價以來的最高單價，該買家原本也持有14樓戶別，這次高價加購可說是對社區情有獨鍾。

張旭嵐觀察，大直豪宅「西華富邦」也常有富豪打包同層樓兩戶；北市信義計畫區的豪宅「信義富邦」，也是鴻海創辦人郭台銘最愛的豪宅，郭董家族持有同一門牌的1、2、3、5樓。

近年加碼買進同社區同層隔壁戶、或上下樓戶的北市豪宅案例，最著名的則是國巨董座陳泰銘對「文華苑」情有獨鍾，累計持有8戶，包括2樓1戶，3樓2戶、9樓1戶、11樓2戶、13樓2戶，合計共砸40多億元掃貨。

而中正區植物園旁的潤泰「松濤苑」，2013年先由潤泰集團總裁尹衍樑以8.75億元買進12樓頂樓戶，寫下當時最貴豪宅紀錄；去年11樓的次頂樓戶也以8.06億元成交，買方為鵬霖投資，正是尹衍樑的兒子尹崇堯。