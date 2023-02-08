橘子獲IP授權 搭《關於我和鬼變成家人的那件事》熱潮

橘子集團看準億萬票房導演程偉豪最新喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》話題，beanfun!漫畫星宣布取得IP授權，與金漫獎得主狼七攜手推出首部原創電影改編漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，搶先釋出書封與人物設定圖讓粉絲一窺角色漫畫版造型。橘子集團近年朝年輕世代喜愛的娛樂內容拓展服務與投資版圖，以多元服務加速擴散IP效益，2023以開春必看喜劇電影IP改編漫畫為開端，陸續將推《我在便利商店撿到一隻男神》廣播劇、恐怖大作《人面魚：紅衣小女孩外傳》改編漫畫等跨域作品。

橘子集團以遊戲為核心，跨足電商、支付、數位商務與媒體等服務，用專業能力支持IP從角色誕生、衍生世界觀、發行數位文本內容、發行虛實週邊，也運用大數據分析媒合粉絲喜好，加速IP育成。提供插畫家、漫畫家、小說家、音樂創作者、Youtuber、Vtuber、Pocaster等內容創作夥伴，有更多元的IP跨域應用機會，成為創作者與作品的堅強後盾。

為孵化與鼓勵台灣原創作品，橘子集團自2021年成立beanfun!文學星與漫畫星，陸續推出46部原創作品、轉載近2千部作品提供讀者精彩的數位娛樂內容，也不斷挑戰作品跨域轉換。2023年以台灣原創電影《關於我和鬼變成家人的那件事》授權衍生漫畫為開端，獨家原創《我在便利商店撿到一隻男神》小說、漫畫及廣播劇、恐怖電影大作《人面魚：紅衣小女孩外傳》改編漫畫、VTuber《瀕臨絕種團》全新企劃姐妹作也將陸續推出。

據悉，本週五（2/10）將上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》集結億萬票房導演程偉豪、實力製作團隊與華麗演員陣容，自2022金馬展閉幕首映後口碑討論不斷。看好電影娛樂內容話題，beanfun!漫畫星積極取得金盞花大影業與伯樂影業IP授權，開創全新故事軸線並委由第13屆金漫獎年度漫畫獎得主狼七操刀，共同推出首部電影改編原創漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，2/28於beanfun!漫畫星上線，共計6話，粉絲敬請期待。