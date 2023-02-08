快訊

拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

史上最旺春節！王品元月營收創歷史新高 19店業績破千萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）今（8）日公布1月自結營收，兩岸合併營收21.7億元、台灣營收16.6億元，同創歷史單月新高。王品集團表示，今年台灣春節假期不僅是史上最長，也是史上最旺假期，台灣305家店動能全開、店店爆滿，翻桌率高達4-6輪，10天連假總來客數突破110萬人、貢獻6.8億元業績，較去年春節同期成長五成。

王品元月兩岸合併營收21.7億元，較去年同期大增4.6億元，年增26.70%、月增24.69%。其中，台灣事業群業績大爆發，刷新單月營收紀錄來到16.6億元，月增14.52%、年增36.65%。大陸事業群營收也大幅回升至5.1億元，改寫13個月新高，月增75.69%、年增2.34%。

王品集團表示，今年春節檔期是推升營收主力，尤其初二回娘家、初三走春助攻下，這兩日為春節業績高峰，最有團圓氛圍的「享鴨」開放初二訂位當日即秒殺，帶動6家門店有4家單月業績破千萬。

另外，符合全家口味，可以自由挑選主餐、副食的西餐品牌亦受青睞，「西堤牛排」春節業績較去年同期成長6成以上，「王品牛排」成長率破8成、2家門店創千萬營收，「夏慕尼」亦有3家門店入列。加上鍋物品牌「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」7家門店、燒肉品牌「肉次方」3家門店，王品台灣事業群1月史無前例誕生19家千萬大店。展望後市，隨餐飲市場全面復甦，在西洋情人節、228連假助攻下，有望延續1月火熱表現，為第1季營運添柴火。

大陸事業群也迎春報喜，王品表示，大陸自從去年底放寬防疫措施後，各級政府都強調「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，迎接解封後首個春節，各地發放消費券刺激景氣，餐飲市場「開門紅」，大陸商務部統計，春節期間零售、餐飲銷額較去年同期增長6.8%，王品大陸事業群表現更是搶眼，業績較上月大增2.2億元。而近期召開的大陸國務院常務會議，宣告「2023消費提振年」將統籌開展全國性消費促進活動，有望帶動王品重拾大陸成長動能。

王品集團 營收 春節

延伸閱讀

1句「新年好」收44元問候費 餐廳：已是良心價

陸入境篩檢停境外移入仍高 羅一鈞：主要為出國旅遊回國者

洗選雞蛋供應無虞 商用散裝較吃緊

藍籲開放大陸信眾來台弔念星雲 綠委稱可專案申請

相關新聞

隋棠被控噪音擾鄰好無奈 專家建議這招一勞永逸

藝人隋棠先前砸下8000萬餘元買的大直豪宅，近日卻遭鄰居投訴，指其放任孩子嬉鬧奔跑，噪音讓鄰居飽受困擾。樂屋網指出，雖然...

43年前曾搶劫運鈔車、狙擊運鈔員？龍邦背後影武者朱國榮 渡台翻身殯葬大亨

再過一個多月，2023年第一場上市公司經營權決戰戲碼料將上演，泰山公司日前發布重大訊息，定於3月16日舉行股東臨時會全面改選董監事，總計龍邦目前掌握高達52.49％泰山股權，泰山公司派可掌握持股約15~20％，以目前股權結構來看，今年3月的決戰，泰山經營權有可能正式變天。

高雄本洲產業園區7成廢水都靠它！平和10年磨3劍 拼成廢水處理救援王

廢水處理廠平和環保，興櫃掛牌後連續兩年營收刷新高紀錄，除了承接重金屬汙染的金屬廠廢水再創佳績外，也是10年前高雄阿公店溪染紅後，扛起本洲產業園區內廢水處理的重要功臣。

轉型別忘了組織也要轉 關鍵在能掌握「這時期」

在數位巨浪席捲下，所有的企業都在思考如何進行轉型。這其中，決定勝負的關鍵是，組織有沒有跟著轉型。

讓日本松下看見台灣松下 總經理林淵傳的接班學

如何找到接班人，是過去幾年來台灣企業界的顯學。今年1月9日到13日播出的《請聽，哈佛管理學！》Podcast就以「尋找接班人」為主題，分享來自《哈佛商業評論》的見解。

王品1月營收21.7億元 創歷史單月新高

王品公布1月自結營收，兩岸合併營收達21.7億元26.70%，而台灣營收16.6億元，同創歷史單月新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦