廣越元月營收年衰逾一成 總座：上半年客戶下單保守

廣越（4438）今（8）日公告元月營收9.67億元，較去年同期減少11.82%，主因2022年同期營收包含2021年越南封城影響遞延的營收，比較基期相對較高所致。第1季向來為廣越傳統淡季，總經理吳朝筆表示，相較於去年集團營運爆發性成長，今年上半年部分品牌客戶下單態度轉趨保守，目前下半年訂單仍持續開發中，將持續開發產品項目並優化產品組合維持獲利表現。

廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶的代工廠商，主要客戶涵蓋運動品牌 Adidas、Nike、UA、NB 及戶外品牌 The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia 等；2022年底更正式打入Lululemon供應鏈，除已獲該品牌平織品項的夾克外套訂單外，針織品項的瑜珈服飾訂單已在開發中，預期未來兩年將對廣越營運帶來挹注，法人看好廣越未來營運版圖將維持穩定擴張趨勢。