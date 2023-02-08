情人節與另一半漫享山海大景 煙波花蓮太魯閣推海景高樓層24小時住房

躺在床上一起看海。搶攻情人節住房商機，煙波花蓮太魯閣沁海館及山闊館聯手推出「指定海景高樓層‧24小時漫曼喜歡你」住房專案，沁海館房型選擇為「行政豪華海景一大床」，在房內即可欣賞蔚藍太平洋及日出景致，裝潢設計蘊含現代式的低調奢華，營造放鬆無壓的親密空間，享受依偎彼此的浪漫時光。

於1月份才正式開幕、主打東方療癒概念的山闊館則提供「行政雅緻和洋海景家庭房（兩人入住）」，此房型為標準一大床加以日式臥榻的和洋設計，小巧舒適的休憩空間可於夜半時分兩人對坐沾酒談心，也可於白日與另一半倚窗遠眺，讓彼此被波光明淨的綿亙海景一同療癒，共享24小時的每瞬親暱時刻。