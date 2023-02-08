情人節與另一半漫享山海大景 煙波花蓮太魯閣推海景高樓層24小時住房
躺在床上一起看海。搶攻情人節住房商機，煙波花蓮太魯閣沁海館及山闊館聯手推出「指定海景高樓層‧24小時漫曼喜歡你」住房專案，沁海館房型選擇為「行政豪華海景一大床」，在房內即可欣賞蔚藍太平洋及日出景致，裝潢設計蘊含現代式的低調奢華，營造放鬆無壓的親密空間，享受依偎彼此的浪漫時光。
於1月份才正式開幕、主打東方療癒概念的山闊館則提供「行政雅緻和洋海景家庭房（兩人入住）」，此房型為標準一大床加以日式臥榻的和洋設計，小巧舒適的休憩空間可於夜半時分兩人對坐沾酒談心，也可於白日與另一半倚窗遠眺，讓彼此被波光明淨的綿亙海景一同療癒，共享24小時的每瞬親暱時刻。
煙波國際觀光集團表示，此住房專案於2023年1月18日至3月14日期間銷售、2023年2月14日至5月31日期間開放入住，凡預訂此專案，即可於當日提前至下午1點入住、翌日延後至下午1點退房，每房每晚再贈「森林島嶼四季花園護手霜」乙組（價值880元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言