老饕必嚐 煙波早堂推中南部米其林必比登指南

煙波早堂本季度以米食文化為主題推出「煙波早堂－百變米食的台味本色」，此次與兩家米其林必比登名店合作，主打讓煙波旅客貼近傳統的米食文化。

目前唯一以「台南蝦仁肉圓」入選米其林必比登的店家「鮮蒸蝦仁肉圓」，外皮選用雲林在來米漿所製，內餡則以小劍蝦與溫體胛心豬肉充分揉和，紮實鮮美，肉圓於蒸籠中呈現半透明晶亮光澤，伴隨炊煙裊裊，每顆都能感受主理人對於選用食材及火侯掌控的極其講究。

另一名店「竹之鄉風味餐廳」，開業40年持續以「追逐自然風味，突破傳統佳餚」為目標努力，料理皆以竹筍為取材，研發出各式竹筍特色料理。此次合作產品「古早味筍子粿」特選當季有機甜筍刨切成丁，摻以新鮮豬絞肉、嚴選香菇、鮮甜蝦米及在來米一同製作，純樸簡單的食材造就層次不凡的絕佳滋味，不蘸醬即可嘗到竹筍的鮮美及精醇米香。

除與兩家中南部米其林必比登名店合作外，期間週二至週五於指定館別分別推出當館城市的特色米食料理，以糯甜滋味呈現各城市大巧不工、真摯實在的台味本色。

新竹湖濱館推出新竹名店「玉龍肉圓」，內餡以青蔥、紅槽及鮮豬肉充分混合調味後，先蒸後炸使皮更加晶透、口感Q彈，淡淡酒香甘甜沁喉，再喝上一口久熬濃郁的乳白色四神湯，中藥味清香令人精氣神十足。

花蓮館「阿里蓬蓬」，外型是似編織物般精緻小巧的噶瑪蘭族傳統美食，林投葉除尖刺後裹入鹹豬肉、小米及糯米，陣陣葉香依附著炊熟的糯甜米粒，醇香加味。

台南館則與台南名店「七誠米粿」合作，主打「蛋煎米粿搭沙茶羹」，以米粿與蛋交匯，將其煎至外脆內軟後再搭配滑順的沙茶羹，每一口都能嘗到濃而不膩的滿足感。

蘇澳四季雙泉館「吻仔魚肉燥九層炊」採用傳統技法，將粿悉心層層疊加製作，打造每一口紮實又細密的口感，在上方以酥脆吻仔魚與極入味的經典滷肉妝點，絕妙搭配令人回味無窮。

宜蘭館則與宜蘭名店「廣興做粿」合作推出「農稼芋粿巧」，老字號純手工的芋粿巧，外表焦酥脆香、口口嚼得到塊狀的綿密芋頭，油蔥辛味噴香四溢，光聞香即令人憶起兒時滋味。

花蓮太魯閣-沁海館「小米甜甜圈」特選花蓮玉里在地產小米，高溫油炸後外圈膨起，圓滾飽滿且伴隨著小米的自然甜香，外酥脆內綿密、口感層次分明，令人意猶未盡。