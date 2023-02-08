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揚秦挺創業 麥味登、炸鷄大獅今年力拚千家加盟

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
揚秦國際旗下早午餐品牌「麥味登」及台式炸雞品牌「炸鷄大獅」，今年力拚加盟店數達千家的目標。揚秦國際提供／照
揚秦國際旗下早午餐品牌「麥味登」及台式炸雞品牌「炸鷄大獅」，今年力拚加盟店數達千家的目標。揚秦國際提供／照

2023台北國際連鎖加盟大展春季展即將於本月10至13日登場。面對年後轉職潮，揚秦國際（2755）以實際行動力挺創業者，旗下早午餐品牌「麥味登」及台式炸雞品牌「炸鷄大獅」祭出租金補貼等多項優惠，今年力拚加盟店數達千家的目標。

揚秦國際總經理林麗玲表示，麥味登與炸鷄大獅都是台灣的國民經濟美食，也是民生消費的剛性需求，雙品牌去年展店不僅未受疫情影響，反而更勝以往。今年度更將著重數位轉型與ESG品牌永續，強化創業者營運綜效，並提供消費者更美味健康的餐食。

力求創新的老字號早午餐品牌「麥味登」全台總店數已逾800多家，在過去三年的新冠疫情衝擊下，門市營運成績依然亮眼，營收屢攀新高。本次加盟展推出「多元店型」方案，因應不同商圈，營運模式依商圈屬性與坪數適切調整；內用主打舒適空間、外帶強化快速便利。針對欠缺資金的青年創業族群，總部更祭出租金補貼與設備租賃費用減免優惠，力挺創業者成功創業。

台式炸雞品牌「炸鷄大獅」，獨創手搖式炸雞，展店遍及印尼、馬來西亞及加拿大，目前全球總店數已達100家，更是台灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的台灣品牌。本次加盟展推出專屬優惠活動，只要在展場預約加盟並於4月30日前成功開店，即贈送Gogoro機車，亦可選擇租金補貼或設備租賃費用減免，力挺有創業理想及對品牌經營有熱忱的年輕夥伴。

創業 租金補貼

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