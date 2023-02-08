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去年辦公建照大爆量148萬坪 等於13棟101！

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

國內商辦供不應求，也推升租金，加上住宅市場冷，讓不少開發商眼光轉往商辦，根據內政部統計月報資料顯示，辦公室去年的建照核發數量高達148萬坪，約當於13棟101的開發量體，也相當於2016~2018年3年的核發數量，顯示開發商看好未來的商辦需求，不過，市場也擔憂未來這些量體陸續完工後，是否會出現供給壓力，租金備受考驗。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市因為許多老舊辦公大樓參與危老改建，導致市場供給量縮減，加上景氣復甦與新企業的擴張需求，市場出現供不應求的狀況，連帶整體市場空置率大幅下降，而新的辦公大樓租金創高，更帶動整體商辦市場租金走揚，開發商也越來越重視商辦的開發興建效益。

統計顯示，去年全台的辦公、服務類核發建照面積為148萬坪，比起2016~2018年3年總和還要高，顯示辦公室未來將出現大量供給，尤其是在去年10月一口氣就核發了53萬坪，應是北市站前商圈與八德路兩大辦公指標案順利取得建照有關。

若與區域來看，台北市的辦公室建照核發面積，就比其他五都加總還要高，反映主要供給都集中在台北市內，信義全球資產公司指出，今年開始將陸續有新商辦登場，遠雄大巨蛋可望於今年試營運，將有逾一萬坪辦公面積釋出；另外，坐落在信義計畫區的富邦信義A25總部也預計今年完工，目前已進入招商階段，市場也關注未來的租賃狀況。

曾敬德指出，市場普遍認為未來這些大量供給釋出後，勢必會改變北市的辦公生態，企業主有更多的產品可選擇，而市場究竟有多少胃納量，也會影響租金變化。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

租金

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