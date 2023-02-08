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美商達爾攜手成大產學合作 開展第三代半導體國際布局

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
美商達爾集團今（8）日攜手國立成功大學，盼能借重成大精實的創新人才量能，針對第三代半導體元件開發、系統整合應用開展國際布局。達爾／提供
美商達爾集團今（8）日攜手國立成功大學，盼能借重成大精實的創新人才量能，針對第三代半導體元件開發、系統整合應用開展國際布局。達爾／提供

隨著電動車、5G通訊和綠色能源產業蓬勃發展，帶動新一波市場需求，第三代半導體也因高頻、高功率等特性，而在各類智慧化應用領域中扮演重要角色。美商達爾集團今（8）日攜手國立成功大學，盼能借重成大精實的創新人才量能，針對第三代半導體元件開發、系統整合應用開展國際布局。

在經濟部政務次長曾文生和台南市經濟發展局副局長蕭富仁等人的見證下，達爾科技董事長盧克修和成大校長沈孟儒啟動「產學合作啟動儀式」。

盧克修表示，有別於企業出題學界解題的方式，達爾（6523）選擇鄰近校園設立最核心的研發中心，專注於幾項重要的研究開發，例如開發高功率交流直流電源轉換控制晶片及系統應用、高效能馬達控制系統研發及高功率高效率雙向交直流轉換系統開發等，期望透過與成大展開長期交流，為台灣的「產學合作」另闢一條新路。

盧克修說，邀請成大各領域專家和達爾科技共同探索，加速第三代半導體前瞻科研及人才布局。就如同國際一流大學，在校園內成立產學合作計畫，我們在成大這個與產業界緊密互動的重點大學中，組成計畫推動委員會，由達爾科技與成大之管理者共同領導並給予技術協助，推動各項專案執⾏。盼不僅能串連業界與校內的資源，更可以保持雙⽅意⾒的流通，藉多⽅通同達成計畫⽬標。

沈孟儒表示，成大已躍然成為產業界最值得信任的夥伴，若要讓學生與老師持續走向國際之路，就需要與國際知名企業共同營造。學生的生涯、畢業生的職涯，都需要透過精密設計來開展未來的可能性，所有知名大學周圍都有知名的產業聚落，彼此是互相需要、互相吸引、互相加乘。今日成就這麼棒的校友帶領的國際企業，是因為成大有優質的學生、老師，加碼並投資他們的未來，更是一件成大非做不可的事情。

曾文生認為，感謝達爾集團選擇在台灣成立亞太總部，且更進一步在沙崙設立了南台灣研發中心，攜手與成功大學及南部重點大學一同協作，進行第三代半導體的技術研發與人才培育。近幾年留意到達爾集團在台灣扎根的熱情與決心，如旗下德微科技（3675）、達信綠能及盛微先進科技等均活躍在半導體生態且有不錯成長。衷心期待未來在公部門、產業及大學的串連與合作下，發展出跨領域的關鍵能力，協助在地產業升級與轉型。

成大 第三代半導體 產學合作

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