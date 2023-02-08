后豐十大建設千億投資 房市揚升建案規格看齊七期水平

科技園區推升區域發展再添一樁！后豐十大建設、2,000億投資讓區域跳級發展，開發商迎向企業主與科技高管，新案設計規劃比照七期豪宅規格，已進場的富宇（4907）「大宅豐鼎」、「展裕丰格」、「久樘宸陽」豪宅名師團隊令人目不暇給，未來還有長虹（5534）、坤悦、慶山、丹源、國聚等新案湧入，「后」勢可期。

由於中部城市在全國國土空間計畫書中定義為「新興科技走廊國際都會」，中科后里基地位居台中產業科技走廊北端，向北與竹科銅鑼園區銜接，向南與台中國際機場門戶計畫、中科園區串連，形成中部發展經濟中軸。以科技新城為發展的后里區，因開發腹地廣闊，創新產業加持，未來發展前景不亞於舊城區的豐原。

統計近二年后里、豐原不動產買賣移轉量的變化，后里區在二年內交易量大增32.7%，同時期豐原區的移轉量則是持穩小漲3.6%；據當地仲介指出，后里房市買盤大多為科技新移民，在當地挑不到好物件而外溢到豐原區。

細數后豐各項產業、交通與商業建設，以中科后里園區開發為首，后里區西南側的「神岡豐洲科技工業園區二期」將接後登場，占地56公頃園區計畫引進100家廠商、增加8,540人就業人口。

為提升后里區聯外交通便利性，市府已率先啟動「堤南道路拓寬並與月眉西側南向道路連接」，以及「國道1號后里至大雅路段拓寬計畫」核定，加上年初甫通車的「國道四號豐潭段」、「豐原轉運中心」等交通建設四箭齊發，串連產業聚落，人流物流暢通往來於后里與西南屯區之間。已納入前瞻基礎建設計畫的「山手線甲后段」，市府正極力爭取經費中。

除了產業園區引領后里經濟飛漲，消費與觀光實力也不容小覷。麗寶OUTLET購物中心一、二期陸續開幕營運，為中部最大規模OUTLET MALL，今年春節十天吸引了49萬人次前往，高居台中熱門景點第二名。

而「后里森林公園BOT案」將擴大招商，15公頃用地是台糖湖濱園區二倍之多，未來朝向複合商業、旅宿、建設等多元經營模式，打造后里觀光商業新亮點，為區域注入更大的消費量能與生活機能。為促進醫療升級的「豐原醫院后里分院」也正施工中，后里城市更新速度一日千里，住宅建案規劃更要超前。

盤點近期后豐地區高規格建案，如位在豐原區火車站周邊的富宇「大宅豐鼎」，由涵碧樓空間設計師王勝正操刀，產品規劃37至50坪，成交單價約在每坪45萬至51萬元之間。另外還有公設空間榮獲美國MUSE設計金獎的「久樘宸陽」，規劃36至45坪產品，每坪單價約在40萬至44萬元之間。

而深耕后里多年的在地龍頭建商展裕建設，以身為后里人衣錦還鄉的心情，推出后里最頂尖住宅產品「展裕丰格」，此案力求完美，不但請到七期豪宅舵手戴育澤建築師，更跨海日本聘請國家級營造團隊岩田地崎株式會社，打造內外兼具的高品質住宅。

現場銷售指出，「展裕丰格」的日系精工營造、豪宅建築，以及千坪基地造就飯店級豐富公設，是吸引對品質講究的科技菁英最大原因。