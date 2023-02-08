進入淡季！廣越1月營收9.67億元 年月雙減

高端機能服飾及羽絨衣代工大廠廣越（4438）今（8）日公告1月合併營收為9.67億元，月減37.85%、年減11.82%。公司表示，除受今年春節長假影響外，主要係因2022年同期營收包含2021年越南封城影響遞延之營收，YOY對比基期較高所致。

第1季為廣越傳統淡季，針對2023年營運展望，廣越總經理吳朝筆表示，相較於2022年集團營運爆發性成長，今年上半年部分品牌客戶下單態度轉趨保守，目前下半年訂單仍持續開發中，將持續開發產品項目並優化產品組合維持獲利能力。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等；2022年底更正式打入 Lululemon供應鏈，除已獲該品牌平織品項之夾克外套訂單外，針織品項之瑜珈服飾訂單已在開發中，預期未來兩年將對廣越營運帶來挹注，法人看好廣越未來營運版圖將維持穩定擴張趨勢。