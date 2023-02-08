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台塑新智能投資成大「微藻碳捕捉」新創事業8,500萬元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑新智能今（8）日與成大微藻碳捕捉團隊舉辦投資協議簽約儀式，台塑新智能董事長王瑞瑜（左起）、東海大學副校長張嘉修、台塑新智能總經理劉慧啟、成大循環經濟中心主任陳俊延、成大副校長莊偉哲出席。台塑新智能提供／照
台塑新智能今（8）日與成大微藻碳捕捉團隊舉辦投資協議簽約儀式，台塑新智能董事長王瑞瑜（左起）、東海大學副校長張嘉修、台塑新智能總經理劉慧啟、成大循環經濟中心主任陳俊延、成大副校長莊偉哲出席。台塑新智能提供／照

台塑新智能宣布投資成功大學「微藻碳捕捉」新創事業8,500萬元。台塑新智能表示，微藻為全球固碳效率最高的生物，也可用於淨化工業廢水及改善有機農業，這是首件投資的大學新創事業，具有強化碳捕捉技術的重大意義，同時也展現台塑新智能力挺學術研發及培養專業人才的決心。

台塑新智能今（8）日與成大微藻碳捕捉團隊舉辦投資協議簽約儀式，台塑新智能董事長王瑞瑜、台塑新智能總經理劉慧啟、成大副校長莊偉哲、東海大學副校長張嘉修共同出席。未來新創公司由台塑新智能取得51.9%股權，領導微藻碳捕捉技術、拓展商業應用層面，期望每年為台灣減碳超過十萬公噸，建立環境永續、循環經濟的典範。

王瑞瑜表示，台塑企業長期積極落實節能減碳，目標2050年達到碳中和，台塑新智能自去年成立以來，傾全力整合集團上中下游資源以發揮最佳綜效，並持續向外拓展新興市場、引進卓越技術；此次投資成大微藻碳捕捉，擴大台塑新智能的綠色經濟布局，更希望透過實質的產學合作，鼓勵學術界以創新前瞻角度，攜手為台灣加速達到碳中和。

劉慧啟指出，碳捕捉技術為新能源事業重要版圖，養殖1公噸微藻可吸收2公噸二氧化碳，固碳效率遠高於陸生植物，可直接設在工廠煙道吸收廢氣，也能去除廢水中的氨氮、重金屬等汙染物，後續藻體則再利用為生質燃料，整體過程有效削減溫室氣體且落實循環再利用，目前已收到國內石化大廠處理工業廢水的訂單，相關技術成熟且商機龐大，將成為台塑新智能減碳事業一大推力。

微藻營養成分高，還可投入有機農業種植，包括開發畜牧水產飼料添加劑，實際使用後的養蝦存活率從一成大幅提升至五成以上，近年研製生物液態肥料也用於各種葉菜瓜果。台塑新智能將與成大開發微藻基因資源庫，對不同微藻進行物種鑑定，以及蛋白質組成、抗氧化能力等分析測定，擴充更多元的應用技術。

成大2008年起投入微藻研究，為國內先驅及頂尖團隊，成大循環經濟中心主任陳俊延表示，校區擁有亞洲學界最大的300公噸微藻養殖池，累積多年研究能量，與台塑新智能合作將可導入成熟的經營管理制度，進一步開拓商業市場，同時擁有更豐沛的研發資源，達到產學雙贏的局面。

台塑新智能董事長王瑞瑜（左）表示，此次投資成大微藻碳捕捉新創團隊，持續擴大台塑新智能的綠色經濟布局。台塑新智能提供／照
台塑新智能董事長王瑞瑜（左）表示，此次投資成大微藻碳捕捉新創團隊，持續擴大台塑新智能的綠色經濟布局。台塑新智能提供／照

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