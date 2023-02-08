情人節甜蜜約會提案 刷LINE Bank快點卡點數回饋無上限

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情人節提案一：鮮花、大餐走「老派浪漫」路線

喜愛「老派浪漫」準備一束鮮花或情人節大餐的你，至LINE Pay「精選花禮」合作店家購買情人節花束，結帳以LINE Pay付款，2023/2/19前消費可獲贈紅包一個，紅包點數最高抽LINE POINTS 520點，綁定快點卡付款，不限金額筆筆再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1%無上限。

至LINE Pay「精選饗樂」合作餐飲消費，每週五六日結帳以LINE Pay付款，2023/2/10-2023/2/26單筆消費滿5,000元享LINE POINTS 300點回饋，綁定快點卡付款，不限金額筆筆再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1%無上限。

情人節提案二：「濃情蜜意」享受情人節夜晚

情人節如何享受浪漫夜晚？即日起至2月底前入住全台逾150間、由LINE Pay優質推薦的「精選旅宿」，住宿或於館內LINE Pay店家單筆消費滿3,000元即可享有紅包1個，紅包點數最高LINE POINTS 588點，消費以LINE Pay綁定快點卡，再享LINE Bank基本回饋筆筆LINE POINTS 1%無上限。

情人節提案三：「直球對決」送上甜蜜情人禮

2023/2/1-2023/2/28前往LINE禮物「戀愛沒有限制」活動頁之「練愛傳情」活動專區，購買或餽贈他人指定商品，集滿2個章及4個章後可分別兌換1次好禮，好禮價值總計百萬含Apple iPhone 14（128G，市價$24,900）、點睛品18K鑽石戒指（男女對戒，市價$43,200）等。此外，消費以LINE Pay綁定快點卡，再享LINE Bank基本回饋筆筆LINE POINTS 1%無上限。

而2023/4/2前，以LINE Bank快點卡週一到週五限時限量於LINE禮物、momo購物網消費，首筆專屬加碼回饋最高LINE POINTS 10%，結帳綁定LINE Pay或輸入快點卡卡號即享「立即給點」，優惠點數不必等待、即時入帳。