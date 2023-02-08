快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

情人節甜蜜約會提案 刷LINE Bank快點卡點數回饋無上限

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
LINE Bank快點卡，刷卡消費同時立即賺到點數，是方便又划算的選項。圖／LINE Bank提供
LINE Bank快點卡，刷卡消費同時立即賺到點數，是方便又划算的選項。圖／LINE Bank提供

LINE Bank為用戶彙整3個情人節約會必看提案，不管想走「老派浪漫」、「濃情蜜意」或「直球對決」路線，持LINE Bank快點卡刷卡皆享全通路LINE POINTS 1%筆筆回饋無上限，刷越多賺越多，還有LINE Pay與各家商戶加碼優惠。

LINE Bank用戶開戶時，可輕鬆一鍵綁定LINE Pay，持快點卡消費倘若透過LINE Pay付款並參與LINE Pay優惠活動，入住「LINE Pay精選飯店」滿額可抽LINE POINTS 588點紅包、指定花店消費抽紅包最高LINE POINTS 520點回饋、指定餐飲每週五六日單筆消費滿5,000元更享LINE POINTS 300點回饋，體驗甜蜜又實惠的情人節！

情人節提案一：鮮花、大餐走「老派浪漫」路線

喜愛「老派浪漫」準備一束鮮花或情人節大餐的你，至LINE Pay「精選花禮」合作店家購買情人節花束，結帳以LINE Pay付款，2023/2/19前消費可獲贈紅包一個，紅包點數最高抽LINE POINTS 520點，綁定快點卡付款，不限金額筆筆再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1%無上限。

至LINE Pay「精選饗樂」合作餐飲消費，每週五六日結帳以LINE Pay付款，2023/2/10-2023/2/26單筆消費滿5,000元享LINE POINTS 300點回饋，綁定快點卡付款，不限金額筆筆再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1%無上限。

情人節提案二：「濃情蜜意」享受情人節夜晚

情人節如何享受浪漫夜晚？即日起至2月底前入住全台逾150間、由LINE Pay優質推薦的「精選旅宿」，住宿或於館內LINE Pay店家單筆消費滿3,000元即可享有紅包1個，紅包點數最高LINE POINTS 588點，消費以LINE Pay綁定快點卡，再享LINE Bank基本回饋筆筆LINE POINTS 1%無上限。

情人節提案三：「直球對決」送上甜蜜情人禮

2023/2/1-2023/2/28前往LINE禮物「戀愛沒有限制」活動頁之「練愛傳情」活動專區，購買或餽贈他人指定商品，集滿2個章及4個章後可分別兌換1次好禮，好禮價值總計百萬含Apple iPhone 14（128G，市價$24,900）、點睛品18K鑽石戒指（男女對戒，市價$43,200）等。此外，消費以LINE Pay綁定快點卡，再享LINE Bank基本回饋筆筆LINE POINTS 1%無上限。

而2023/4/2前，以LINE Bank快點卡週一到週五限時限量於LINE禮物、momo購物網消費，首筆專屬加碼回饋最高LINE POINTS 10%，結帳綁定LINE Pay或輸入快點卡卡號即享「立即給點」，優惠點數不必等待、即時入帳。

LINE LINE Pay 情人節

延伸閱讀

沒理由拒接查勤電話了！LINE語音電話「無通知」解決方法曝光

全家便利商店推情人節放閃夯品！一日限定「Fami!ce霜淇淋」加10元多1支

來高雄過情人節！推薦7家高雄情人節高檔西餐廳 沉浸浪漫氛圍中

LINE又壞了？語音電話完全沒通知 苦主全崩潰：被女友罵死

相關新聞

隋棠被控噪音擾鄰好無奈 專家建議這招一勞永逸

藝人隋棠先前砸下8000萬餘元買的大直豪宅，近日卻遭鄰居投訴，指其放任孩子嬉鬧奔跑，噪音讓鄰居飽受困擾。樂屋網指出，雖然...

43年前曾搶劫運鈔車、狙擊運鈔員？龍邦背後影武者朱國榮 渡台翻身殯葬大亨

再過一個多月，2023年第一場上市公司經營權決戰戲碼料將上演，泰山公司日前發布重大訊息，定於3月16日舉行股東臨時會全面改選董監事，總計龍邦目前掌握高達52.49％泰山股權，泰山公司派可掌握持股約15~20％，以目前股權結構來看，今年3月的決戰，泰山經營權有可能正式變天。

高雄本洲產業園區7成廢水都靠它！平和10年磨3劍 拼成廢水處理救援王

廢水處理廠平和環保，興櫃掛牌後連續兩年營收刷新高紀錄，除了承接重金屬汙染的金屬廠廢水再創佳績外，也是10年前高雄阿公店溪染紅後，扛起本洲產業園區內廢水處理的重要功臣。

轉型別忘了組織也要轉 關鍵在能掌握「這時期」

在數位巨浪席捲下，所有的企業都在思考如何進行轉型。這其中，決定勝負的關鍵是，組織有沒有跟著轉型。

讓日本松下看見台灣松下 總經理林淵傳的接班學

如何找到接班人，是過去幾年來台灣企業界的顯學。今年1月9日到13日播出的《請聽，哈佛管理學！》Podcast就以「尋找接班人」為主題，分享來自《哈佛商業評論》的見解。

情人節甜蜜約會提案 刷LINE Bank快點卡點數回饋無上限

LINE Bank為用戶彙整3個情人節約會必看提案，不管想走「老派浪漫」、「濃情蜜意」或「直球對決」路線，持LINE B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦