快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

旅行社大復活 雄獅元月營收爆發衝上10億、年增近六倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
疫後雄狮旅遊獨家「台北松山一愛媛松山」台日包機日前啟航，台北市政府及雄獅旅遊於松山機場舉辦熱烈的歡迎儀式，台北市長蔣萬安（右二）親臨現場迎接來自日本的貴賓，合影。記者林俊良攝影／報系資料照
疫後雄狮旅遊獨家「台北松山一愛媛松山」台日包機日前啟航，台北市政府及雄獅旅遊於松山機場舉辦熱烈的歡迎儀式，台北市長蔣萬安（右二）親臨現場迎接來自日本的貴賓，合影。記者林俊良攝影／報系資料照

旅行社龍頭雄獅（2731）公告元月營收11.13億元，年增591.26%、月增70%，創下2020年3月以來營收新高，也是疫情爆發後，月營收首度站回10億元關卡，若和疫情前相較，營收已回到過去同期營收的五成上下，顯示境外旅遊復甦力道強勁。

雄獅表示，受惠政府解除組團禁令，加上春節十天連假效應，觀光需求活絡帶動公司營收增長，元月營收較去年同期成長幅度顯著。雄獅團體旅遊價格將持續因應市場進行滾動式調整和包裝，以今年的賞櫻季節來說，團費價格較疫情前漲幅約二到三成。由於團體機位有限，雄獅也與航空公司洽談日本二線城市的包機合作，包括松山、熊本等，取得充足的機位資源以因應市場需求。目前取得的包機占同期機位比重達15%，遠高於疫情前的水準。

整體而言，2023年隨著航班和航點逐漸增加，出境旅遊市場值得期待，預估自暑假開始才會出現國外旅遊的高峰，全年營收可望回到疫情前的五成。雄獅受疫情衝擊，過去三年連續虧損，今年有機會朝損益兩平目標邁進。

營收 疫情 雄獅

延伸閱讀

別再酸彰化不好玩！新加坡250人首發團遊彰化

土耳其大地震 觀光局：震區沒有台灣觀光團

疫後首趟復航 「台北松山－愛媛松山」對飛包機來台

疫後首次！雄獅獨家「松山－松山」台日包機 2月4日啟航

相關新聞

隋棠被控噪音擾鄰好無奈 專家建議這招一勞永逸

藝人隋棠先前砸下8000萬餘元買的大直豪宅，近日卻遭鄰居投訴，指其放任孩子嬉鬧奔跑，噪音讓鄰居飽受困擾。樂屋網指出，雖然...

43年前曾搶劫運鈔車、狙擊運鈔員？龍邦背後影武者朱國榮 渡台翻身殯葬大亨

再過一個多月，2023年第一場上市公司經營權決戰戲碼料將上演，泰山公司日前發布重大訊息，定於3月16日舉行股東臨時會全面改選董監事，總計龍邦目前掌握高達52.49％泰山股權，泰山公司派可掌握持股約15~20％，以目前股權結構來看，今年3月的決戰，泰山經營權有可能正式變天。

高雄本洲產業園區7成廢水都靠它！平和10年磨3劍 拼成廢水處理救援王

廢水處理廠平和環保，興櫃掛牌後連續兩年營收刷新高紀錄，除了承接重金屬汙染的金屬廠廢水再創佳績外，也是10年前高雄阿公店溪染紅後，扛起本洲產業園區內廢水處理的重要功臣。

轉型別忘了組織也要轉 關鍵在能掌握「這時期」

在數位巨浪席捲下，所有的企業都在思考如何進行轉型。這其中，決定勝負的關鍵是，組織有沒有跟著轉型。

讓日本松下看見台灣松下 總經理林淵傳的接班學

如何找到接班人，是過去幾年來台灣企業界的顯學。今年1月9日到13日播出的《請聽，哈佛管理學！》Podcast就以「尋找接班人」為主題，分享來自《哈佛商業評論》的見解。

情人節甜蜜約會提案 刷LINE Bank快點卡點數回饋無上限

LINE Bank為用戶彙整3個情人節約會必看提案，不管想走「老派浪漫」、「濃情蜜意」或「直球對決」路線，持LINE B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦