旅行社大復活 雄獅元月營收爆發衝上10億、年增近六倍

旅行社龍頭雄獅（2731）公告元月營收11.13億元，年增591.26%、月增70%，創下2020年3月以來營收新高，也是疫情爆發後，月營收首度站回10億元關卡，若和疫情前相較，營收已回到過去同期營收的五成上下，顯示境外旅遊復甦力道強勁。

雄獅表示，受惠政府解除組團禁令，加上春節十天連假效應，觀光需求活絡帶動公司營收增長，元月營收較去年同期成長幅度顯著。雄獅團體旅遊價格將持續因應市場進行滾動式調整和包裝，以今年的賞櫻季節來說，團費價格較疫情前漲幅約二到三成。由於團體機位有限，雄獅也與航空公司洽談日本二線城市的包機合作，包括松山、熊本等，取得充足的機位資源以因應市場需求。目前取得的包機占同期機位比重達15%，遠高於疫情前的水準。

整體而言，2023年隨著航班和航點逐漸增加，出境旅遊市場值得期待，預估自暑假開始才會出現國外旅遊的高峰，全年營收可望回到疫情前的五成。雄獅受疫情衝擊，過去三年連續虧損，今年有機會朝損益兩平目標邁進。