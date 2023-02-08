不只隋棠豪宅噪音惹鄰居怨 專家曝解決方法

藝人隋棠先前砸下約8000萬元買的大直豪宅，日前遭鄰居投訴噪音問題，樂屋網指出，雖然有些豪宅隔音設計規格等級較高，但過去仍不乏名人斥資重金購入豪宅，仍因噪音問題而遭鄰居抱怨的案例，建議買方可選擇有加厚中空樓板的社區，或是加裝相關隔音設備，更甚者，直接選擇頂樓住家或獨棟透天厝等，才能一勞永逸。

除了隋棠，過去也有不少名人曾遭控噪音擾鄰，如藝人王傳一的新竹豪宅，目前市值約4、5千萬元，也曾被控訴時常聚會到深夜，藝人王子向藝人昆凌承租的內湖豪宅，目前成交行情約8、9字頭，也曾被鄰居投訴聚會聲音過大，歌手周湯豪位於北市敦化南路的房子，也曾因半夜播放音樂被鄰居抗議等。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於隋棠的住所是近30年的中古屋，如果中空樓板沒有特別設計加厚，大約就是10多公分，樓上一有奔跑跳動，樓下都會聽得一清二楚，有時鄰居之間作息不同，或對噪音的耐受程度有落差，難免引發爭執。

為避免此困擾，洪安怡指出，部分建案會以中空樓板隔音做為銷售訴求，在樓板鋼筋結構中加入吸音保麗龍球，厚度也會增加到22公分以上，有些甚至會加厚到30公分。

此外，內政部營建署2016年也修正「建築技術規則」，加嚴分戶樓板隔音的規範，要求建築隔音要達到58分貝，15公分以上的鋼筋混凝土，衝擊隔音的材料要能降低17分貝以上，如果是12公分以上的鋼筋混凝土，衝擊隔音的材料更要能降低20分貝以上，不過新法是從2021年起實施，以建照掛號的日期為準。

洪安怡建議，想降低噪音干擾的買方，可以選擇新法上路之後取得建照的房屋，或有加厚中空樓板的住家，當然也可以透過施做天花板的隔音工程，降低樓上住戶的聲音干擾，如果對噪音特別敏感，恐怕還是只能選擇頂樓、獨棟透天厝住家，才能永絕後患。

反之，若擔心自家聲響擾鄰，洪安怡說，除了在家中特別施作隔音工程外，一般室內鋪設地板時，就選用較厚的地板材質，或是鋪設隔音墊，都能加強隔音效果，還有將家具椅腳增加靜音防護貼片，移動家具時，就能有效降低噪音；許多家長替家中幼兒鋪設的巧拼，其實也具有隔音效果，甚至是室內的拖鞋也可選擇靜音款式，避免因噪音問題與鄰居關係緊張。