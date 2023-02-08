豪宅市場出現降價訊號 去年北市交易量近腰斬
在《平均地權條例》修法議題、經濟下行風險等因素影響下，豪宅市場衝擊大，永慶房產集團統計實價登錄資料，2022年七都豪宅交易量年減31.2%，其中以北市年減45%、新竹縣市年減39.4%最為劇烈，部分市的豪宅房價也開始出現下修跡象。
據央行定義，台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其他地區4,000萬元以上即視為豪宅。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在2020年和2021年間，因疫情產生經濟衝擊，各國採取的量化寬鬆政策，使得眾多資金湧入房地產市場，促成一波房市榮景，也帶動豪宅市場的蓬勃，但在2022年隨著升息、資金潮退潮、全球經濟不確定性攀升下，豪宅市場趨冷。
若以2021年為分水嶺，在2019至2021的三年間，七都地區的豪宅交易量均呈現正成長，除台北僅微幅成長5.3%外，其餘六都均有三成以上的成長率，新竹縣市的豪宅交易量更是從72件飆升至193件，有著168.1%的爆量成長。
但到了2022年，受到全球經濟前景下修，以及因通膨壓力而採取的猛烈升息影響，加上平均地權條例修法議題衝擊發酵，使2022年豪宅買氣驟降。七都地區除桃園市微幅減少7.2%之外，其餘縣市的豪宅交易量皆出現約二成以上的衰退，北高兩地甚至比2019年的表現還要萎靡。
房價方面，2022年除新北、台南的豪宅平均總價，仍分別有1.5%和6.1%的年漲幅之外，其餘縣市都出現價跌現象。台北和新竹縣市年跌近4%、桃園年跌4.9%跌幅最高、台中微幅下修0.9%、高雄則有4.4%的跌幅。
陳金萍分析，若縱看2019至2022年間七都豪宅平均總價的變化，除台南有12.9%的房價漲幅外，桃園、新竹、台中的豪宅市場僅有不到10%的房價漲幅，2022年雙北地區和高雄的豪宅平均總價甚至比2019年還要低。
比起2019-2022年間，台灣整體房價的高漲，豪宅房價漲幅相對和緩。一方面代表豪宅市場因高總價關係難以有猛烈漲幅，另一方面也反映出豪宅市場對於資金和經濟局勢的高敏感度，2022年已出現房價的小幅下跌。
展望未來，陳金萍表示，綜觀近四年七都縣市的豪宅市場價量表現，量縮已成事實，房價似乎也難以維持上漲趨勢，豪宅挑戰不小，此外，《平均地權條例》修正案已於今年1月三讀通過，待子法擬定完成後，有望在今年上路。新的《平均地權條例》中，私法人購置住宅將採許可制，可能進一步衝擊豪宅市場交易，或許也將為豪宅市場創造出更大降價空間，未來豪宅市場恐呈個案表現，值得持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言