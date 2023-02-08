豪宅市場出現降價訊號 去年北市交易量近腰斬

在《平均地權條例》修法議題、經濟下行風險等因素影響下，豪宅市場衝擊大，永慶房產集團統計實價登錄資料，2022年七都豪宅交易量年減31.2%，其中以北市年減45%、新竹縣市年減39.4%最為劇烈，部分市的豪宅房價也開始出現下修跡象。

據央行定義，台北市7,000萬元、新北市6,000萬元、其他地區4,000萬元以上即視為豪宅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，在2020年和2021年間，因疫情產生經濟衝擊，各國採取的量化寬鬆政策，使得眾多資金湧入房地產市場，促成一波房市榮景，也帶動豪宅市場的蓬勃，但在2022年隨著升息、資金潮退潮、全球經濟不確定性攀升下，豪宅市場趨冷。

若以2021年為分水嶺，在2019至2021的三年間，七都地區的豪宅交易量均呈現正成長，除台北僅微幅成長5.3%外，其餘六都均有三成以上的成長率，新竹縣市的豪宅交易量更是從72件飆升至193件，有著168.1%的爆量成長。

但到了2022年，受到全球經濟前景下修，以及因通膨壓力而採取的猛烈升息影響，加上平均地權條例修法議題衝擊發酵，使2022年豪宅買氣驟降。七都地區除桃園市微幅減少7.2%之外，其餘縣市的豪宅交易量皆出現約二成以上的衰退，北高兩地甚至比2019年的表現還要萎靡。

房價方面，2022年除新北、台南的豪宅平均總價，仍分別有1.5%和6.1%的年漲幅之外，其餘縣市都出現價跌現象。台北和新竹縣市年跌近4%、桃園年跌4.9%跌幅最高、台中微幅下修0.9%、高雄則有4.4%的跌幅。

陳金萍分析，若縱看2019至2022年間七都豪宅平均總價的變化，除台南有12.9%的房價漲幅外，桃園、新竹、台中的豪宅市場僅有不到10%的房價漲幅，2022年雙北地區和高雄的豪宅平均總價甚至比2019年還要低。

比起2019-2022年間，台灣整體房價的高漲，豪宅房價漲幅相對和緩。一方面代表豪宅市場因高總價關係難以有猛烈漲幅，另一方面也反映出豪宅市場對於資金和經濟局勢的高敏感度，2022年已出現房價的小幅下跌。