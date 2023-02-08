三重這兩個捷運站 房價2年漲近2成

三重區與台北市隔水相望，區內設有9座橋樑和6個捷運站可通往大台北各地，聯外交通相當優越，近年來吸引了不少外來人口移居三重，東森房屋研究中心統計實價登錄，近兩年三重各捷運站點周遭住宅大樓、華廈的平均房價漲幅均在1成以上，且以捷運先嗇宮站、三重站周遭房價漲勢最為顯著，短短兩年時間就分別有18.3%、17.2%的成長幅度。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，目前三重大約有8成交易都是自住買盤，區域房市很有支撐力，房價走勢穩健。三重各捷運站點中平均房價漲勢高居前兩名的捷運三重站、先嗇宮站均位於二重疏洪道重劃區附近，該重劃區是新北閃耀五星開發案中的一環，也是三重未來發展的重中之重，目前此區已有預售案的開價站上7字頭，顯見市場對該重劃區的後市發展頗具信心，區域房市前景不容小覷，打算長期持有或有剛性需求的民眾可以多留意。

東森房屋三重捷運重劃加盟店店東黃水龍指出，二重疏洪道重劃區腹地遼闊，相當具有開發潛力，該重劃區可以分為左岸與右岸兩個區塊，右岸鄰近捷運三重站，可共享三重舊市區的基礎機能，生活採買、交通出行都十分方便，目前右岸新建大樓的開價普遍落在6字頭以上，中古大樓的開價也基本都在5字頭以上，預估未來隨著連鎖購物中心City Link的進駐，二重疏洪道重劃區右岸房價仍有穩步走揚的空間，目前右岸以鄰近捷運三重站、總價2000萬上下的兩房（含平面車位）、屋齡三年內的電梯大樓最為熱銷，買方大部分都是三重在地的首購族。