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智伸科元月業績下滑 法人持續為後市營運展望按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
智伸科總經理林恩道。報系資料照
智伸科總經理林恩道。報系資料照

智伸科（4551）1月營收月、年雙減，法人機構指出，雖表現略低於預期，但受惠於醫療產品出貨倍增及匯兌利益帶動，去年營收獲利續增，而汽車、醫療產品將成為2023年成長動能主要來源，將帶動本業獲利向上。

分析師表示，智伸科1月營收月減16.35%、年減36.10%，營收下滑主要是受到春節假期影響，工作天數相對短少，且中國大陸疫情導致部分訂單生產、出貨遞延；第1季方面，隨著大陸解封及染疫高峰有望逐步消退，預期農曆年後有望見到回補庫存潮。

去年汽車產品受車用晶片短缺、大陸防疫封控政策影響，營收缺乏成長動能，電子、運動產品過去兩年受惠於疫情影響，營收基期墊高，全年營收表現平緩，但在醫療產品出貨倍增帶動，加上產品組合朝正向發展，預估稅後純益年增18.4%，每股稅後純益（EPS） 12.3元。

市場法人指出，2023年方面，預估營收年增6.7%，其中，隨著車市需求回升，預估汽車產品營收動能向上，加上電子產品庫存調整有機會進入尾聲，隨第1季新品推出，預估全年營收動能平穩，此外，醫療產品受惠於既有客戶滲透率提升、下半年切入新客戶供應鏈，預估營收維持增長下，看好毛利率提升至28%，EPS有12元水準。

營收 疫情 智伸科

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