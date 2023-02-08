三重捷運宅房價全部4字頭 漲幅最快都在這一區

三重區與台北市隔水相望，區內設有9座橋樑和6個捷運站可通往大台北各地，聯外交通方便，近年吸引不少外來人口移居三重，緊鄰捷運站的住宅更是民眾熱門購屋標的。

東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，近兩年三重各捷運站點周遭住宅大樓、華廈的平均房價漲幅，以捷運先嗇宮站、三重站周遭房價漲勢最為顯著，過去兩年時間分別有18%、17%的成長幅度，其他站點也都在一成以上，目前房價全在四字頭。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，目前三重大約有8成交易都是自住買盤，房價走勢穩健。

平均房價漲勢高居前兩名的捷運先嗇宮站、三重站均位於二重疏洪道重劃區附近，該重劃區是新北閃耀五星開發案中的一環，也是三重未來發展的重中之重，目前此區已有預售案的開價站上7字頭，顯見市場對該重劃區的後市發展頗具信心。

東森房屋三重捷運重劃加盟店店東黃水龍指出，二重疏洪道重劃區腹地遼闊，可分左岸與右岸兩個區塊，右岸鄰近捷運三重站，可共享三重舊市區的基礎機能，生活採買、交通出行都十分方便，目前右岸新建大樓開價普遍在6字頭以上，中古大樓開價也在5字頭以上。

預估未來隨著連鎖購物中心City Link的進駐，二重疏洪道重劃區右岸房價仍有穩步走揚的空間，右岸以鄰近捷運三重站、總價2000萬上下的兩房含平面車位、屋齡三年內的電梯大樓最為熱銷，買方大部分都是三重在地的首購族。