快訊

星雲大師晚年頻進出醫院洗腎！糖尿病患「3要」遠離洗腎 6日常行為也很傷腎

台大慣老闆／醫學院教授求績效狠砍年薪 博士生壓力大到看身心科

LINE又壞了？語音電話完全沒通知 苦主全崩潰：被女友罵死

東陽1月營收14.98億元 今年業績仍看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為汽車廠示意圖。路透
圖為汽車廠示意圖。路透

東陽（1319）2023年1月因逢春節假期，工作天數少，自結合併營收14.98億元，不過AM（售後維修）部門的表現還是相當亮眼。

法人看好隨著後疫情時代，全球各地出遊、工作外出使用車子的頻率越來越高，汽車碰撞頻率增加，市場維修AM的需求量會穩定成長，東陽又是AM汽車塑膠件的最大供應廠，業績會跟著同步成長；加上東陽新能源車輕量化發展布局即將要開始發酵，東陽今年業績還是看俏。

東陽AM事業1月自結合併營收10.39億元，今年AM重點以加速產品開發、持續整理整頓、優化產線、物流順暢為主。

OEM事業1月自結合併營收4.59億元。其中OEM整體累計營收14.41億元；配合新能源車的潮流，深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力 。

東陽 營收

延伸閱讀

台塑四寶元月合計營收年減21%

力旺 每股稅前盈餘25元

豐泰、志強 業績失色

中光電全年合併營收497.83億 將於14日舉辦法說會

相關新聞

台塑四寶展望 Q1逐月成長

台塑四寶元月營收因春節因素而呈現年月雙減，但春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，加上近期石化產品價格普遍上揚，且3月起進入...

工總4月訪陸 重啟交流

近來兩岸隔空互動，節奏日益明朗，兩岸交流先行者的工商團體早已鴨子划水，動作浮上檯面。全國工業總會秘書長陳益民透露，工總已...

三重這兩個捷運站 房價2年漲近2成

三重區與台北市隔水相望，區內設有9座橋樑和6個捷運站可通往大台北各地，聯外交通相當優越，近年來吸引了不少外來人口移居三重...

智伸科元月業績下滑 法人持續為後市營運展望按讚

智伸科（4551）1月營收月、年雙減，法人機構指出，雖表現略低於預期，但受惠於醫療產品出貨倍增及匯兌利益帶動，去年營收獲...

三重捷運宅房價全部4字頭 漲幅最快都在這一區

三重區與台北市隔水相望，區內設有9座橋樑和6個捷運站可通往大台北各地，聯外交通方便，近年吸引不少外來人口移居三重，緊鄰捷...

杏一元月營收創下同期新高 首度推白金會員

杏一（4175）公告1月營收為5.67億元，較去年同期增加0.38%，創歷史同期新高。杏一表示，今年1月適逢春節期間，醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦