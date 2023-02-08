東陽1月營收14.98億元 今年業績仍看俏
東陽（1319）2023年1月因逢春節假期，工作天數少，自結合併營收14.98億元，不過AM（售後維修）部門的表現還是相當亮眼。
法人看好隨著後疫情時代，全球各地出遊、工作外出使用車子的頻率越來越高，汽車碰撞頻率增加，市場維修AM的需求量會穩定成長，東陽又是AM汽車塑膠件的最大供應廠，業績會跟著同步成長；加上東陽新能源車輕量化發展布局即將要開始發酵，東陽今年業績還是看俏。
東陽AM事業1月自結合併營收10.39億元，今年AM重點以加速產品開發、持續整理整頓、優化產線、物流順暢為主。
OEM事業1月自結合併營收4.59億元。其中OEM整體累計營收14.41億元；配合新能源車的潮流，深耕汽車輕量化及智能光電加飾技術，提升市場競爭力 。
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