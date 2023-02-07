獨家／華新電動車高冰鎳開賣 首季獲利大噴

華新高冰鎳傳提前量產，首季獲利噴發。華新（1605）原規劃今年首季在印尼生產的電動車電池用「高冰鎳」產線，近期傳出於去年底已提前投產，但因稅務規劃而未銷售，近期，可望把去年生產的高冰鎳在今年銷售，因此今年元月起有望銷售去年和今年生產的高冰鎳，預計高冰鎳可望全產全銷。華新證實此事。

華新近年積極切入創新事業，其時程均按規劃實現、甚至提前，以高冰鎳量產為例，去年悄悄啟動，但因稅務考量而未認列，元月起陸續入帳，本季起生產的高冰鎳將「全產全銷」，法人指，印尼生產的高冰鎳具備成本低、毛利高的優勢，本季全產全銷後，再加上銷售去年生產的高冰鎳挹注，華新首季獲利很有看頭。

鎳礦冶鍊後產出鎳生鐵，再加工而生成高冰鎳，鎳生鐵主要用於不銹鋼產製，而高冰鎳再加工後的產品硫酸鎳，則是電動車三元電池的主要原料。法人指出，由於電動車電池需求大，推升硫酸鎳價格，高冰鎳價格亦水漲船高。

華新在印尼原本就有鎳生鐵產線，去年搶入電動車電池料源上游，收購大陸青山集團逾五成股權的「印尼旭日廠」，已建四條高冰鎳產線，原規劃今年首季量產，規劃年產能達5.5萬噸，將提升至6萬噸，已於去年底提前投產。

根據專業機構預估，當前，全球冰鎳應用在電池產業的年用量為38萬～40萬噸，兩到三年內將呈現倍數成長，2025年即達150萬噸需求量，成長約四倍，相較於不銹鋼年複合成長率僅4%，其成長動能相差數十倍，因需求落差大，而價差也極大。

在成本方面，法人指出，華新在印尼布局鎳礦已臻成熟階段，而印尼擁有鎳的成本優勢，幾乎是大陸價格的一半。至於鎳生鐵與硫酸鎳的價差，若保守估計，每公噸價差可達人民幣4萬元。

因此以目前價差來看，華新除了高冰鎳產線外，其原先不銹鋼用的鎳生鐵產能轉至生產高冰鎳可能性頗大。此前，華新也證實有意朝此方向規劃。

法人指出，當前，硫酸鎳與鎳生鐵的價差極大，但隨著市場蓬勃將會逐漸收斂，華新產能開出速度快，可搶先賺取高額價差，可謂是搶占先機。

資源事業方面，華新未來還有新亮點，除了印尼旭日公司，去年華新再斥資1.46億美元，取得印尼緯創29.5％股權，目前共有四條產線，可年產高冰鎳5.5萬公噸，預計明年第1季量產。法人指出，從中資券商報告來推估，緯創應該會在今年就投產，而華新的投產時程，備受市場關注。