阿原肥皂減塑 保養洗系列改用100%PCR循環再生瓶

企業致力於ESG，阿原 YUAN繼經典明星商品「阿原肥皂」去塑換裝全新改版之後，今年宣布將品牌旗下「保養洗」系列，包括洗頭水與洗澡水全系列共13品項的洗沐商品，全面更新100% PCR循環再生瓶身，以回收塑膠重製再生製成，降減新塑生成與使用， 接力阿原 YUAN 的減塑行動。

阿原 YUAN 向來關注生態議題，10年前手工皂就不使用「棕櫚油」，因為深知作為大宗經濟作物的棕櫚樹取代了原本的雨林地，從此阿原 YUAN 許下「不毀林」承諾。

2022年8月經典明星商品「阿原肥皂」減碳改版全新上市；2023年2月阿原 YUAN 則宣布，品牌第二大系列「保養洗」(洗頭水洗澡水系列商品)，將全面更新包裝， 以「100%回收瓶身」取代原本的「可回收 PET」。

「可回收 PET」為新生塑膠，PCR則為回收PET的再生，沒有再製造新塑膠，讓塑膠再生重塑，減少新塑膠的生產，亦減少使用過塑膠的丟棄與掩埋，阿原 YUAN 期待以企業的角色，從製品開始減塑，善盡減塑減碳排放的責任。

阿原 YUAN 預估，保養洗系列商品採用 100%回收瓶身的作法，每年將減少 1萬7,164 公斤的碳排放量，等於每年救下1,395棵人行道常見的樟樹。

100 % 回收材質，不如新生塑膠瓶的穩定，需經過不斷測量與實驗，妥協瓶身美學設計，耗費的成本加倍，卻更樸素更簡約；此外，原本的外紙盒包裝將全面取消，減少包裝所耗 費的資源。阿原 YUAN 表示，每一步都在挑戰營商造物與環保減耗的拉扯。

阿原 YUAN的洗頭水和洗澡水質地皆為透明水態，而非市面上的乳狀質地，無添加任何乳化劑等化學成分 ，八款洗頭水和五款洗澡水都在這一次同步更換新包裝。