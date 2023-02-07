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市場派3月召集股臨會改選　泰山公司派今提假處分反制

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

泰山經營權之爭仍未落幕，獨立董事陳敏薰、杜英達日前召集在3月16日舉行股東臨時會，全面改選董事，但公司派今則提出假處分反制，並表示這是循法律途徑進行相關救濟，以維護公司及全體股東之權益。

公司派日前由董事詹皓鈞出面，痛批陳敏薰倒戈投向市場派，更對自己曾投下贊成票的全家股權處分案提出質疑，因此已經失去的獨董的獨立性，考慮提出解任訴訟，而同日，陳敏薰與杜英達則以獨董身分上傳重大訊息公告召集股東臨時會。

面對市場派來勢洶洶，泰山也發出聲明表示，「召開股東臨時會訊息⾮公司依發⾔或公告程序所上傳，還請各界與投資⼤眾留意明辨。」

由於目前市場派龍邦檯面上掌握的股權已經達到48%，一旦舉行股東臨時會改選，幾乎是勝券在握，泰山經營權恐將變天，因此公司派也提出假處分反制，欲讓股臨會開不成，將戰線延長到6月的股東常會。

泰山表示，陳敏薰及杜英達召集股東臨時會涉有違法瑕疵，並非合法有權召集本公司股東會之召集權人，且召集股東會程序違法等，因此向智慧財產及商業法院提起禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分（假處分）聲請。

股東臨時會 泰山 陳敏薰

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